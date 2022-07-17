У Криму партизани розшукують рашиста, що запускав ракети по Вінниці

В окупованому Криму місцеві партизани оголосили полювання на військового злочинця

В окупованому Криму місцеві партизани оголосили полювання на військового злочинця

Невідомі пропонують винагороду за «голову» капітана Анатолія Варочкіна

В окупованому Криму з'явилися оголошення з пошуку за винагороду командира окремого дивізіону підводних човнів флоту РФ Анатолія Варочкіна, який керував запуском крилатих ракет по Вінниці 14 липня. Про це повідомив колишній воротар київського «Динамо» Святослав Сирота, повідомляють ЗМІ.

Активісти, які розклеїли оголошення, пропонують $15 тисяч тому, хто сприятиме затримці російського командувача.

На листівках зокрема вказано домашню адресу Варочкіна у Севастополі.

фото: apostrophe.ua

Нагадаємо, у соцмережі користувачі повідомляють імена російських військових, які віддали злочинний наказ випустити ракети по Вінниці та виконали його.

Так, журналіст Єгор Чечеринда на своїй сторінці у Facebook повідомив, що злочинний наказ віддав командир окремого дивізіону підводних човні ЧФ РФ капітан першого рангу Анатолій Варочкін.

«Проживає у місті Севастополь на вулиці Юмашева буд. 25, кв. 108. Його телефон для комунікації +79780585762», – повідомив Чечеринда персональні дані Варочкіна, додавши, що «нагорода» чекає на «героя».

У Telegram-каналі «Supernova+» зазначили, що злочинний наказ бити по мирному українському місту виконав командир підводного човна «Алроса» Денис Сопін.

«Денис Сопін, командир підводного човна «Алроса», уродженець міста Севастополь, там проживає і його родина. Саме він виконав наказ. Екіпаж терористів має бути знищений», – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 24 загиблих.

Нагадаємо, 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Повідомлялося про 23 загиблих і 83 постраждалих, у яких складні поранення та опіки. Серед жертв троє дітей: чотирирічна дівчинка та двоє хлопчиків семи та восьми років. Зокрема, під час російської атаки на центр Вінниці загинула Вікторія Рекута і її семирічний син Максим Жарій. Вони приїхали в клініку до Вінниці з села Мала Мочулка. Також загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Оприлюднено відео, зняте з висоти пташиного польоту, з масштабами руйнувань у центрі Вінниці.

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