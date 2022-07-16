Обстріл Сумщини: одна людина загинула, ще семеро – поранені

Росіяни обстрілювали Сумську область зі стрілецької зброї, реактивної та ствольної артилерії

Російські війська продовжують завдавати артилерійських, мінометних та ракетних ударів по прикордонних територіях України у Сумській області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, розповівши про наслідки обстрілів.

По території Шалигинської громади після 10 ранку було 10 мінометних прильотів.

По Глухівській громаді в той же час росіяни відкрили вогонь із мінометів – всього 9 вибухів. Після 13 години почався обстріл з реактивної артилерії, понад 20 прильотів. У результаті обстрілів 1 людина загинула, 4 – поранені.

Середино-Будську громаду опівдні обстріляли з мінометів, було 4 вибухи.

У Білопільській громаді близько 14 години зафіксовано 8 прильотів зі ствольної артилерії, а близько 16 – ще 8 вибухів від застосування ворогом мінометів. У результаті обстрілів троє людей поранені.

Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.

В результаті російського удару по Дніпру, який стався сьогодні ввечері, загинуло троє людей.