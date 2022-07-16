  1. Головна
  2. Новини
  3. Обстріл Сумщини: одна людина загинула, ще семеро – поранені
рус
    Новини

    Обстріл Сумщини: одна людина загинула, ще семеро – поранені

    Російські окупанти вчергове обстріляли Сумську область - Обстріл Сумщини: одна людина загинула, ще семеро – поранені
    Російські окупанти вчергове обстріляли Сумську область
    фото: Associated Press

    Росіяни обстрілювали Сумську область зі стрілецької зброї, реактивної та ствольної артилерії

    Російські війська продовжують завдавати артилерійських, мінометних та ракетних ударів по прикордонних територіях України у Сумській області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, розповівши про наслідки обстрілів.

    По території Шалигинської громади після 10 ранку було 10 мінометних прильотів.

    По Глухівській громаді в той же час росіяни відкрили вогонь із мінометів – всього 9 вибухів. Після 13 години почався обстріл з реактивної артилерії, понад 20 прильотів. У результаті обстрілів 1 людина загинула, 4 – поранені.

    Середино-Будську громаду опівдні обстріляли з мінометів, було 4 вибухи.

    У Білопільській громаді близько 14 години зафіксовано 8 прильотів зі ствольної артилерії, а близько 16 – ще 8 вибухів від застосування ворогом мінометів. У результаті обстрілів троє людей поранені.

    Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

    Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.

    В результаті російського удару по Дніпру, який стався сьогодні ввечері, загинуло троє людей.

    Теги: росія окупанти війна Дніпро обстріл Сумщина військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обстріл Сумщини: одна людина загинула, ще семеро – поранені