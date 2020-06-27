Головний санітарний лікар України заявив про президентські амбіції
Заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко що, можливо, візьме участь у президентських виборах 2029 року
Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що хотів би стати президентом країни і не відкидає, що висуне свою кандидатуру в майбутньому. Про це він сказав в інтерв’ю головній редакторці видання «Гордон» Олесі Бацман 26 червня, відповідаючи на запитання щодо політичних амбіцій і можливу участь у виборах мера Києва.
«Напевно, так (хочу стати президентом). На наступних (виборах президента у 2024 році), напевно, (балотуватися не буду). А от (у 2029 році), можливо, так. Якщо не забудете прізвище Ляшко, оскільки ковідну епідемію ми точно подолаємо за цей період», – сказав санлікар.