Головний санітарний лікар України заявив про президентські амбіції



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Віктор Ляшко не відкинув того, що братиме участь у виборах президента 2029 року

Заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко що, можливо, візьме участь у президентських виборах 2029 року

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що хотів би стати президентом країни і не відкидає, що висуне свою кандидатуру в майбутньому. Про це він сказав в інтерв’ю головній редакторці видання «Гордон» Олесі Бацман 26 червня, відповідаючи на запитання щодо політичних амбіцій і можливу участь у виборах мера Києва.

«Напевно, так (хочу стати президентом). На наступних (виборах президента у 2024 році), напевно, (балотуватися не буду). А от (у 2029 році), можливо, так. Якщо не забудете прізвище Ляшко, оскільки ковідну епідемію ми точно подолаємо за цей період», – сказав санлікар.

Ляшко народився 1980 року у Рівненській області. У 2003 році закінчив Національний медичний університет імені Богомольця, а 2015 року – Національну академію державного управління при президенті України.

У 2003–2010 роках Ляшко працював у санітарно-епідеміологічній службі Київської області. Після цього три роки – в Міністерстві охорони здоров’я, був директором департаменту Держсанепідслужби. У 2013–2018 роках очолював Київський обласний лабораторний центр. Потім чотири роки керував громадською організацією «Інфекційний контроль в Україні». Із 2018-го до 2019 року обіймав посаду першого заступника генерального директора Центру громадського здоров’я.

У грудні 2019 року Ляшка призначили заступником міністра охорони здоров’я, в березні 2020 року він став головним санітарним лікарем.





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