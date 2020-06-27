Путін та Макрон домовилися тісніше співпрацювати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін і Макрон обговорили можливість прогресу у відносинах Росії та Заходу Фото: kremlin.ru

Обговорення Путіна і Макрона стосувалося криз в Україні, Сирії та Лівії, а також напруженості на Балканах

Президент Росії Володимир Путін та його французький колега Еммануель Макрон під час відеодзвінка 26 червня пообіцяли тісніше співпрацювати для подолання міжнародної кризи.

Про це повідомила пресслужба російського лідера.

Обговорення стосувалося криз в Україні, Сирії та Лівії, а також напруженості на Балканах.

За цим повідомленням, Путін говорив про необхідність «об’єднати наші зусилля» для боротьби зі спільними загрозами, такими як пандемія коронавірусу, міжнародний тероризм та зміна клімату.

Макрон заявив, що «всі пережиті нами регіональні кризи свідчать про важливість перетворення європейського простору в широкому сенсі від Лісабона до Владивостока в реальний простір співпраці та миру».

Відносини між Москвою та Заходом залишаються складними. Поліпшенню відносин заважає агресія Росії проти України, роль Москви в конфлікті у Сирії, імовірне російське втручання у вибори в США та інших демократіях, а також отруєння російського ексшпигуна Сергія Скрипаля та його дочки у Великій Британії у 2018 році.

Але Макрон закликав Європу та НАТО переглянули своє стратегічне партнерство з Росією, заявивши, що політика протидії Москві провалилася. Макрон заявив, що «впевнений, що ми можемо досягти прогресу з Росією в ряді тем».

12 червня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн на зустрічі в Парижі обговорили перебіг Мінського процесу та двосторонню співпрацю України та Франції.