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    Політика

    Зеленський відвідав відремонтовану після спроби підпалу синагогу у Херсоні

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    <p>Президент відвідав у Херсоні синагогу Хабад</p> - Зеленський відвідав відремонтовану після спроби підпалу синагогу у Херсоні

    Президент відвідав у Херсоні синагогу Хабад

    Фото: Офіс Президента

    Зеленський зустрівся з головним рабином Херсона та Херсонської області Іосифом-Іцхаком Вольфом

    Президент Володимир Зеленський відвідав у Херсоні синагогу Хабад, яку у квітні намагалися підпалити зловмисники.

    Про це повідомляє Офіс Президента на Тelegram-каналі.

    «Президент України Володимир Зеленський відвідав синагогу Хабад на Херсонщині, громада якої налічує понад 5 тис. осіб», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, глава держави зустрівся з головним рабином Херсона та Херсонської області Іосифом-Іцхаком Вольфом та оглянув відремонтовані частини будівлі, які були пошкоджені під час спроби підпалу.

    Іосиф-Іцхак Вольф подякував президенту за швидку реакцію влади на цей акт антисемітизму.

    Глава держави і головний рабин регіону вручили листи-подяки начальнику поліції Херсонщини Олександру Прокудіну та голові СБУ в регіоні Сергію Криворучку за швидке розкриття злочину.

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    Зеленський відвідав відремонтовану після спроби підпалу синагогу у Херсоні
    Зеленський відвідав відремонтовану після спроби підпалу синагогу у Херсоні
    Зеленський відвідав відремонтовану після спроби підпалу синагогу у Херсоні
    Зеленський відвідав відремонтовану після спроби підпалу синагогу у Херсоні
    Зеленський відвідав відремонтовану після спроби підпалу синагогу у Херсоні
    Фото: Офіс Президента

    «Головне навіть не те, що це швидкий і правильний результат. Я думаю, що найголовніше – і це сталося – що всі люди бачать, що в Україні є громадяни України. І, незважаючи на національність, віросповідання, всі вони захищені державою Україна, нашими інституціями, нашими правоохоронцями. Найголовніше – щоб усі тут себе відчували, як люди», – заявив Президент.

    Синагога Хабад побудована 1895 року. До 1941-го вона діяла як молитовний будинок. Після капітального ремонту та реставрації синагога відкрилася 14 вересня 2010 року. У громаді працює єврейська школа та дитячий садок, здійснюються щоденні триразові молитви.

    У квітні цього року синагогу намагалися підпалити зловмисники. Через три тижні двоє підозрюваних були затримані.

    Нагадаємо, 26 червня, Володимир Зеленський прибув до Херсона, де йому подарували кримськотатарський прапор.

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