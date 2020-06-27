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    Кличко звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати діяльність будівельної мафії

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    <p>&laquo;Не важливо, яке політичне забарвлення мають корупціонери. Я прошу діяти за законом&raquo; &ndash; Кличко</p> - Кличко звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати діяльність будівельної мафії

    «Не важливо, яке політичне забарвлення мають корупціонери. Я прошу діяти за законом» – Кличко

    «Вчора журналісти вийшли з розслідуванням про будівельну мафію» – мер Києва

    Віталій Кличко звернувся з офіційною заявою до Офісу Генпрокурора, СБУ та ДБР щодо розслідування фактів корупції забудовників, викладених у матеріалах журналістів. Про це міський голова Києва заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

    Він написав, що вчора журналісти вийшли з розслідуванням про будівельну мафію.

    «Тому, щоб розслідування журналістів стало розслідуванням правоохоронців, я звертаюся з офіційною заявою до Офісу Генпрокурора, СБУ, ДБР, щоб вони розслідували факти корупції забудовників, викладені в розслідуванні журналістів. Не важливо, яке політичне забарвлення мають корупціонери. Я прошу діяти за законом», – сказав Кличко.

    Міський голова Києва зазначив, що спілкувався з журналістами протягом цього розслідування, та подякував їм за надані матеріали.

    «Моя позиція щодо цього чітка – нульова толерантність до корупції! Готовий надати свою допомогу в тому, щоб корупціонери були покарані», – підсумував Кличко.

    Вчора ЗМІ опублікували копії документів, які могли міститися на комп’ютері одного з фігурантів справи, де у жовтні минулого року силовики проводили обшуки, що стосувалися нібито розкрадань на київських тендерах.

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    Віталій Кличко мер розслідування корупція
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