Гончарук проговорився. Прем’єр зустрічався з олігархом, якого оголосили у розшук



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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

Гончарук зустрічався з Жеваго, стосовно якого суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту і який перебуває у міжнародному розшуку

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрічався з олігархом Костянтином Жеваго, стосовно якого суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту і який перебуває у міжнародному розшуку за розкрадання та відмивання 2,5 мдрд грн.

Про це зауважив на своїй сторінці у Facebook блогер і журналіст Сергій Іванов.

«Я зустрічався з усіма найбільшими платниками податків: з Ахметовим, з Жеваго, з Косюком, з Пінчуком... Я хочу зрозуміти логіку діяльності кожного великого гравця і бізнесмена. Це слова Олексія Гончарука з інтерв’ю «РБК Украина», – написав Іванов.

«Вам нічого не здається дивним у цій фразі? Нічого не ріже око? Бо мені – так. І поки Олексій намагається зрозуміти логіку діяльності олігархів, я намагаюсь зрозуміти логіку самого Олексія», – написав Іванов.

«Як, коли, за яких обставин та умов чинний Прем’єр-міністр України може зустрічатися з громадянином Жеваго, стосовно якого суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту і який перебуває у міжнародному розшуку за розкрадання та відмивання 2,5 мдрд грн? Яким чином злочинець, якого розшукують всі правоохоронні органи, може приїхати в центр Києва, зайти в режимний об’єкт, пройти всі кордони охорони і просто потеревенити з Прем’єром? Чому його ніхто не затримує?», – відзначив блогер.

Ну і, врешті-решт, про що Прем’єр може говорити з людиною, якій офіційно інкримінують скоєння таких злочинів?

«Панове, у вас знову або закон зламався, або логіка, або все разом і одночасно», – зауважив журналіст.

Нагадаємо, Гончарук анонсував оновлення угоди про Асоціацію ЄС.

Як повідомлялося, Гончарук чесно розповів, за яких обставин готовий піти у відставку.