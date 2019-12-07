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    Політика

    Гончарук чесно розповів, за яких обставин готовий піти у відставку

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    Прем&rsquo;єр-міністр України Олексій Гончарук - Гончарук чесно розповів, за яких обставин готовий піти у відставку
    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

    Не можу уявити ситуацію, при якій я пішов би у відставку – Гончарук

    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, за яких обставин готовий піти у відставку.

    Про це він заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

    За словами прем’єр-міністра, його особисті червоні лінії – це корупція і гра на боці ворога.

    «Є дві речі, які для мене не є прийнятними. По-перше, корупція. Мене не можна до неї примусити. По-друге, зрада національних інтересів і гра на боці ворога проти України», – заявив Гончарук.

    Він не уявляє ситуації, при якій один з цих факторів міг би стати між ним і президентом Володимиром Зеленським або очыльником Офісу президента Андрієм Богданом.

    «Я б не говорив про те, за яких умов я б пішов у відставку. Це хіба щоб зловити хайп. Можете написати в заголовку: «Гончарук пообіцяв піти у відставку, якщо Богдан змусить його взяти хабар», – зазначив прем’єр.

    За його словами, вертикалі влади намагаються вибудувати довіру, але зробити це складно, оскільки з усіх боків провокують.

    «Не можу зараз уявити ситуацію, при якій я пішов би у відставку через дії Зеленського або Богдана», – резюмував глава уряду.

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    Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів про методику, яка дасть змогу знизити вартість комунальних тарифів.

    Як повідомлялося, Гончарук не бачить підстав для звільнення жодного з міністрів.

    відставка корупція уряд Олексій Гончарук
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