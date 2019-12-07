Гончарук чесно розповів, за яких обставин готовий піти у відставку



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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

Не можу уявити ситуацію, при якій я пішов би у відставку – Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, за яких обставин готовий піти у відставку.

Про це він заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами прем’єр-міністра, його особисті червоні лінії – це корупція і гра на боці ворога.

«Є дві речі, які для мене не є прийнятними. По-перше, корупція. Мене не можна до неї примусити. По-друге, зрада національних інтересів і гра на боці ворога проти України», – заявив Гончарук.

Він не уявляє ситуації, при якій один з цих факторів міг би стати між ним і президентом Володимиром Зеленським або очыльником Офісу президента Андрієм Богданом.

«Я б не говорив про те, за яких умов я б пішов у відставку. Це хіба щоб зловити хайп. Можете написати в заголовку: «Гончарук пообіцяв піти у відставку, якщо Богдан змусить його взяти хабар», – зазначив прем’єр.

За його словами, вертикалі влади намагаються вибудувати довіру, але зробити це складно, оскільки з усіх боків провокують.

«Не можу зараз уявити ситуацію, при якій я пішов би у відставку через дії Зеленського або Богдана», – резюмував глава уряду.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів про методику, яка дасть змогу знизити вартість комунальних тарифів.

Як повідомлялося, Гончарук не бачить підстав для звільнення жодного з міністрів.