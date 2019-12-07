Мешканця Торецька, який бігав по центру міста з прапором нацистської Німеччини, засудили на два роки



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Карикатура на прапор нацистської Німеччини, який в Україні заборонено поширювати

Чоловік відповідав за двома статтями Кримінального кодексу «поширення нацистської символіки» і «хуліганство»

Дзержинський міський суд Донецької області визнав винним місцевого мешканця, який працює на ВП «Шахта «Торецька», у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 436-1, ч.1 ст. 296 КК України і призначив покарання у вигляді двох років обмеження волі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 4 грудня.

Обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, приблизно з 14:00 до 14:30 години 5 вересня цього року бігав по території центрального парку і центральної площі Торецька, демонстративно тримаючи руками на плечах прапор нацистської Німеччини (прямокутне червоне полотнище з розташованою у центрі на білому колі чорною похилою правосторонньою свастикою). При цьому цей прапор підпадає під заборону, яку визначив Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 9 квітня2015 року.

Водночас цього ж дня представники влади і мешканці відзначали 76-річницю визволення Торецька від фашистських загарбників; у місті відбувалися масові заходи з вшанування пам’яті загиблих в Другій світовій війні.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину і щиро розкаявся.

Під час визначення міри покарання суд врахував доповідь міського відділу філії державної установи «Центр пробації», де зазначено, що обвинувачений був раніше судимий за статтями «крадіжка» і «нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження», а тому виправлення без позбавлення або обмеження волі може становити високу небезпеку для суспільства.

Як повідомляв «Главком», 11 жовтня Дзержинський районний суд Кривого Рогу визнав винним місцевого мешканця за носіння футболки із зображенням державного герба СРСР і призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке замінено на випробувальний термін один рік.