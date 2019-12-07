Гончарук анонсував оновлення угоди про Асоціацію ЄС



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Україну, зокрема, цікавить «промисловий безвіз», зазначив Гончарук

Кабінет міністрів не має жодного сумніву, що європейський вектор України є правильним вибором, і вона буде продовжувати рухатися в цьому напрямку.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук після зустрічі з головою комітету у закордонних справах Європарламенту Девідом Макалістером.

За його словами, одне з завдань, яке стоїть перед українським урядом - оновлення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яке має відбутися в 2021 році.

«Ми вивчаємо всі пункти цієї угоди для того, щоб разом з нашими колегами зробити її максимально ефективною, зручною і успішною для обох сторін. Для України, безумовно, євроінтеграція є доконаним вибором, і він підтверджує свою ефективність», - наголосив Гончарук.

За його словами, Україну зокрема, цікавить «промисловий безвіз» – ACAA agreement – «домовленості, які дозволять нашому бізнесу вільно торгувати з європейськими колегами».