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    Гончарук анонсував оновлення угоди про Асоціацію ЄС

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    Україну, зокрема, цікавить «промисловий безвіз», зазначив Гончарук

    Кабінет міністрів не має жодного сумніву, що європейський вектор України є правильним вибором, і вона буде продовжувати рухатися в цьому напрямку.

    Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук після зустрічі з головою комітету у закордонних справах Європарламенту Девідом Макалістером.

    За його словами, одне з завдань, яке стоїть перед українським урядом - оновлення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яке має відбутися в 2021 році.

    «Ми вивчаємо всі пункти цієї угоди для того, щоб разом з нашими колегами зробити її максимально ефективною, зручною і успішною для обох сторін. Для України, безумовно, євроінтеграція є доконаним вибором, і він підтверджує свою ефективність», - наголосив Гончарук.

    За його словами, Україну зокрема, цікавить «промисловий безвіз» – ACAA agreement – «домовленості, які дозволять нашому бізнесу вільно торгувати з європейськими колегами».

    ЄС євроінтеграція Олексій Гончарук
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