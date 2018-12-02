Гройсман: «Північний потік-2» – це форма замаскованої війни проти Європи



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Ми розглядаємо цей проект, як геополітичну зброю Росії – Гройсман

Гройсман: Ми знаємо, як це - бути залежним від Росії в енергетично-політичному плані

Російський проект газогону «Північний потік – 2» - це форма прихованої війни проти Європи і європейських споживачів. Про це в інтерв’ю виданню Die Welt сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Північний потік» – 2 - це форма замаскованої війни проти Європи. Ми знаємо, як це - бути залежним від Росії в енергетично-політичному плані. З власного досвіду нам відомо, як це небезпечно. Тож зараз ми розглядаємо цей проект, як геополітичну зброю Росії», - наводить слова Гройсмана прес-служба уряду.

Він наголосив, що збереження Україною статусу пріоритетного транзитера газу має велике безпеково-політичне значення для всієї Європи.

«Ми запропонували партнерам на Заході разом управляти нашою газотранспортною системою. Спроможність її становить 140 млрд кубічних метрів. Наші газосховища дозволяють зберігати запаси до 1000 днів. Це великий потенціал», - додав прем’єр.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Яцек Чапутович закликав чинити тиск на країни, які підтримують проект «Північний потік-2», після агресії Росії в районі Керченської протоки.