Глава МЗС Польщі пов’язав агресію Росії в Азові з долею «Північного потоку-2»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чапутович вважає агресію Росії в Керченській протоці демонстрацією її готовності до певних дій

Яцек Чапутович має надію, що з’явився момент для тиску на країни, які мають набір добудувати «Північний потік-2»

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович закликав чинити тиск на країни, які підтримують проект «Північний потік-2», після агресії Росії в районі Керченської протоки.

Про це він заявив на прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним в Києві.

Він зазначив, що позиція міжнародної спільноти розділена. З одного боку Єврокомісія, Польща, США та інші країни, які вважають, що проект має буде підпадати під газову ініціативу ЄС. Тоді цей проект був би не так вигідний «Газпрому».

З іншої сторони Німеччина та низка країн, які хочуть, щоб цей проект був виключно економічним.

«Я вважаю, що є шанс затримати реалізацію проекту. Остання агресія в Азовському морі має показати міжнародній спільноті, до чого готова Росія і як вона може використовувати такі проекти проти інших держав», - сказав Чапутович.

«Маю надію, що тепер є дуже гарний момент чинити тиск на країни, які хочуть реалізувати цей проект і необхідно довести, що їхня позиція є необґрунтованою та небезпечною», - додав він.

Нагадаємо, спецпредставник США по Україні Курт Волкер закликав ЄС розглянути питання про введення додаткових санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко закликав розмістити кораблі НАТО в Азовському морі.

Джерело: Європейська правда