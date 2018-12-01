  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Глава МЗС Польщі пов’язав агресію Росії в Азові з долею «Північного потоку-2»

    • Розсилка
    <p>Чапутович вважає агресію Росії в Керченській протоці демонстрацією її готовності до певних дій</p> - Глава МЗС Польщі пов’язав агресію Росії в Азові з долею «Північного потоку-2»

    Чапутович вважає агресію Росії в Керченській протоці демонстрацією її готовності до певних дій

    Яцек Чапутович має надію, що з’явився момент для тиску на країни, які мають набір добудувати «Північний потік-2»

    Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович закликав чинити тиск на країни, які підтримують проект «Північний потік-2», після агресії Росії в районі Керченської протоки.

    Про це він заявив на прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним в Києві.

    Він зазначив, що позиція міжнародної спільноти розділена. З одного боку Єврокомісія, Польща, США та інші країни, які вважають, що проект має буде підпадати під газову ініціативу ЄС. Тоді цей проект був би не так вигідний «Газпрому».

    З іншої сторони Німеччина та низка країн, які хочуть, щоб цей проект був виключно економічним.

    «Я вважаю, що є шанс затримати реалізацію проекту. Остання агресія в Азовському морі має показати міжнародній спільноті, до чого готова Росія і як вона може використовувати такі проекти проти інших держав», - сказав Чапутович.

    «Маю надію, що тепер є дуже гарний момент чинити тиск на країни, які хочуть реалізувати цей проект і необхідно довести, що їхня позиція є необґрунтованою та небезпечною», - додав він.

    Нагадаємо, спецпредставник США по Україні Курт Волкер закликав ЄС розглянути питання про введення додаткових санкцій проти Росії.

    Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко закликав розмістити кораблі НАТО в Азовському морі.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    ЄС Росія Польща газ агресія Азовське море Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ