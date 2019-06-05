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    На Черкащині люди перекривали державну трасу, вимагаючи ремонту дороги

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    На Черкащині люди перекривали державну трасу, вимагаючи ремонту дороги

    Місцеві вже перекривали рух торік у грудні – після цього поклали 700 метрів нового покриття

    На Черкащині люди блокували частину траси Черкаси-Жашків-Орадівка, яка пролягає через їхні села, вимагаючи ремонту асфальту. Мітингувальники обурювались – виїхати розбитим шляхом неможливо, а замість ремонту дорожники просто посипали частину ділянки щебенем.

    Про це повідомляє телеканал ZIK.

    Від 9 ранку біля села Мошен, на Черкащині, місцеві перекривали дорогу, вимагаючи нарешті відремонтувати автошлях Черкаси-Жашків-Орадівка, який пролягає через їхні села.

    Востаннє там робили ремонт понад 4 роки тому, але й тоді обійшлися лише латанням ям. Згодом асфальт узагалі зник, і дорога перетворилася на суцільні канави.

    «Їздить нею не можна, нею літати потрібно», – обурювався водій Микола.

    Нині, аби не виїжджати на державну трасу, машини їздять узбіччям, а деякі навіть лісами.

    Місцеві вже перекривали рух торік у грудні – після цього поклали 700 метрів нового покриття, ще на частині шляху зрізали верхній шар асфальту й засипали дорогу жорствою.

    «Ями позасипали щебенем – то це ще гірше, бо той щебінь летить з-під коліс, вибиває скло в машинах. Це ремонтом назвати не можна, це просто плювок для людей – нате, ми вам висипали щебінь», – обурюється водій Олександр.

    Тим часом сільський голова Богдан Шкарбута пояснює: дорога – не їхня, тому ремонтувати її не можуть.

    «З 2014 року жодної копійки не виділялося, ця дорога державного значення», – каже війт.

    Служба автодоріг, на чиєму балансі траса, ремонту теж не обіцяє – нема коштів.

    «Було зроблено поточний дрібний ремонт 740 метрів у межах села Мошни. На подальші ремонтні роботи кошти з держбюджету не виділені, кошти із місцевих бюджетів на ремонти не виділяються, фінансування немає», – каже речник Служби автодоріг області Юрій Дубрава. 

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