На Черкащині люди перекривали державну трасу, вимагаючи ремонту дороги



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Місцеві вже перекривали рух торік у грудні – після цього поклали 700 метрів нового покриття

На Черкащині люди блокували частину траси Черкаси-Жашків-Орадівка, яка пролягає через їхні села, вимагаючи ремонту асфальту. Мітингувальники обурювались – виїхати розбитим шляхом неможливо, а замість ремонту дорожники просто посипали частину ділянки щебенем.

Про це повідомляє телеканал ZIK.

Від 9 ранку біля села Мошен, на Черкащині, місцеві перекривали дорогу, вимагаючи нарешті відремонтувати автошлях Черкаси-Жашків-Орадівка, який пролягає через їхні села.

Востаннє там робили ремонт понад 4 роки тому, але й тоді обійшлися лише латанням ям. Згодом асфальт узагалі зник, і дорога перетворилася на суцільні канави.

«Їздить нею не можна, нею літати потрібно», – обурювався водій Микола.

Нині, аби не виїжджати на державну трасу, машини їздять узбіччям, а деякі навіть лісами.

Місцеві вже перекривали рух торік у грудні – після цього поклали 700 метрів нового покриття, ще на частині шляху зрізали верхній шар асфальту й засипали дорогу жорствою.

«Ями позасипали щебенем – то це ще гірше, бо той щебінь летить з-під коліс, вибиває скло в машинах. Це ремонтом назвати не можна, це просто плювок для людей – нате, ми вам висипали щебінь», – обурюється водій Олександр.

Тим часом сільський голова Богдан Шкарбута пояснює: дорога – не їхня, тому ремонтувати її не можуть.

«З 2014 року жодної копійки не виділялося, ця дорога державного значення», – каже війт.

Служба автодоріг, на чиєму балансі траса, ремонту теж не обіцяє – нема коштів.

«Було зроблено поточний дрібний ремонт 740 метрів у межах села Мошни. На подальші ремонтні роботи кошти з держбюджету не виділені, кошти із місцевих бюджетів на ремонти не виділяються, фінансування немає», – каже речник Служби автодоріг області Юрій Дубрава.