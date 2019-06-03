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    Суспільство

    Гройсман пояснив, чому в країні такі погані дороги

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    За словами прем'єра, в Україні погані шляхи тому, що їх занадто багато і &laquo;їх знищували десятиріччями&raquo; - Гройсман пояснив, чому в країні такі погані дороги
    За словами прем'єра, в Україні погані шляхи тому, що їх занадто багато і «їх знищували десятиріччями»

    В Україні всього понад 170 тис. км доріг, з них було поремонтовано 6800 км, - прем'єр

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook пояснив, чому в Україні погані дороги.

    За словами урядовця,  в Україні погані шляхи тому, що їх занадто багато і «їх знищували десятиріччями».

    «Про дороги мене питають журналісти, пишуть у Фейсбуці, говорять на вулицях люди. Так, я знаю, що в Україні ще багато поганих шляхів, я сам часто ними їжджу», - стверджує прем’єр.

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    Гройсман навів цифри, що в Україні всього понад 170 тис. км доріг, з них було поремонтовано  6800 км.

    «Для порівняння - стільки ж було відновлено за дев’ять попередніх років. Тобто, під час економічної кризи, війни на Сході нам вдалося зробити втричі більше, ніж тодішнім керівникам», - каже прем’єр.

    Однак, деякі люди все одно не бачать змін, бо «за більшу частину доріг відповідає місцева влада».

    І тут, каже Гройсман, як би ми не розривалися, стільки доріг ремонтувати одночасно неможливо ні фізично, ні фінансово.

    Тому, урядовець наголосив, що у питанні відновлення автошляхів «надважливо було зламати тренд – від руйнування до відновлення».

    «І я вірю, що в мене вийшло», - написав Гройсман.

    Як повідомлялося, 20 травня Володимир Зеленський під час інавгураційного виступу запропонував уряду піти у відставку. В той же день Гройсман заявив, що піде у відставку. На терміновому брифінгу він закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Гройсман також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради. 

    22 травня Гройсман провів коротке засідання уряду, більшу частину якого припало на виступ прем’єра. Тоді він ще раз підтвердив намір про відставку.

    В неділю, 26 травня,  Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з БПП. 

    Нагадаємо, 30 травня, Верховна Рада залишила Гройсмана на посаді прем’єра.

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