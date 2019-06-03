Гройсман пояснив, чому в країні такі погані дороги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами прем'єра, в Україні погані шляхи тому, що їх занадто багато і «їх знищували десятиріччями»

В Україні всього понад 170 тис. км доріг, з них було поремонтовано 6800 км, - прем'єр

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook пояснив, чому в Україні погані дороги.

За словами урядовця, в Україні погані шляхи тому, що їх занадто багато і «їх знищували десятиріччями».

«Про дороги мене питають журналісти, пишуть у Фейсбуці, говорять на вулицях люди. Так, я знаю, що в Україні ще багато поганих шляхів, я сам часто ними їжджу», - стверджує прем’єр.

Гройсман навів цифри, що в Україні всього понад 170 тис. км доріг, з них було поремонтовано 6800 км.

«Для порівняння - стільки ж було відновлено за дев’ять попередніх років. Тобто, під час економічної кризи, війни на Сході нам вдалося зробити втричі більше, ніж тодішнім керівникам», - каже прем’єр.

Однак, деякі люди все одно не бачать змін, бо «за більшу частину доріг відповідає місцева влада».

І тут, каже Гройсман, як би ми не розривалися, стільки доріг ремонтувати одночасно неможливо ні фізично, ні фінансово.

Тому, урядовець наголосив, що у питанні відновлення автошляхів «надважливо було зламати тренд – від руйнування до відновлення».

«І я вірю, що в мене вийшло», - написав Гройсман.

Як повідомлялося, 20 травня Володимир Зеленський під час інавгураційного виступу запропонував уряду піти у відставку. В той же день Гройсман заявив, що піде у відставку. На терміновому брифінгу він закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Гройсман також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

22 травня Гройсман провів коротке засідання уряду, більшу частину якого припало на виступ прем’єра. Тоді він ще раз підтвердив намір про відставку.

В неділю, 26 травня, Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з БПП.

Нагадаємо, 30 травня, Верховна Рада залишила Гройсмана на посаді прем’єра.