Гройсман збирає передноворічне засідання уряду

Сьогодні відбудеться засідання Кабінету міністрів

Сьогодні, 27 грудня, відбудеться останнє у 2017 році засідання уряду. «27 грудня під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду», - йдеться в повідомленні на сайті Кабміну. Початок засідання об 11:00. Нагадаємо, 22 грудня прем’єр Володимир Гройсман дав річну



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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

Сьогодні відбудеться засідання Кабінету міністрів

Сьогодні, 27 грудня, відбудеться останнє у 2017 році засідання уряду.

«27 грудня під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду», - йдеться в повідомленні на сайті Кабміну.

Початок засідання об 11:00.

Нагадаємо, 22 грудня прем’єр Володимир Гройсман дав річну підсумкову прес-конференцію. Голова уряду, зокрема, розповів, чому відбувається коливання курсу гривні.

На прес-конференції Гройсман також заявив, що торгова блокада Донбасу призвела до зменшення темпів росту ВВП України.

Крім того, він заявив, що виступає за зниження митних ставок на ввезення іноземних автомобілей.

Також прем'єр пообіцяв, що пенсії для військовослужбовців, які мають бойові заслуги, зростуть у декілька разів.