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Гайдай розповів, чим небезпечні перші мобілізовані рашисти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гайдай розповів, чим небезпечні перші мобілізовані рашисти
фото з відкритих джерел

Гайдай: «На Луганщині вже є мобілізовані, більш того, ми знаємо, де вони проходять підготовку перед тим, як піти на фронт»

Перші мобілізовані рашисти, які вже прибули на Луганщину, найбільш небезпечні на фоні всіх решта, адже мають певний військовий досвід. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

«Мобілізовані є, і якраз ті перші партії, вони відносно найбільш небезпечні. Вся ця нова орда, скільки б їх не було – 500 тисяч, 700 тисяч, мільйон наберуть – це все гарматне м'ясо, тому що це не злагоджені будуть війська між собою, вони не розуміються у військовій справі, і вони дуже будуть збільшувати кількість загиблих росіян. І та цифра у 60 тисяч, вона буде стрімко зростати», – зазначив Гайдай.

Голова ОВА наголосив, що серед мобілізованих, яких понабирали по всім регіонам РФ, відокремлюють тих, які мають хоча б якесь уявлення про військову справу, їх відправляють в першу чергу. «На Луганщині вже є мобілізовані, більш того, ми знаємо, де вони проходять підготовку перед тим, як піти на фронт, і навіть такий майданчик є в Сєвєродонецьку», – додав Гайдай.

Очільник ОВА також повідомив, що володіє інформацією про військові злочини, які відбувалися на Луганщині. «На жаль, ми вже маємо певну інформацію про військові злочини, які відбувалися на Луганщині. І я дуже сподіваюся, що все ж відношення до луганчан трохи менш звіряче, бо це ж для них нібито «ЛНР». Але, враховуючи те, що ми ще не зайшли на територію багатьох громад, але вже в нас є інформація про звірства, то, на жаль, ми так само будемо афішувати дуже-дуже страшні речі», – сказав Гайдай.

Раніше Гайдай повідомив, що значні щоденні втрати особового складу російське військове керівництво намагається компенсувати за рахунок призову населення з окупованих територій України. Зазначається, що у центрах підготовки, які облаштовані на території Луганщини, готують новачків із приватних військових кампаній, завербованих в місцях позбавлення волі.

Як повідомлялося, на Луганщині окупанти шукають чоловіків призовного віку дронами

Теги: окупанти Луганщина партії військові населення рашисти фронт втрати

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