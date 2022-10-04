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На Луганщині окупанти шукають чоловіків призовного віку дронами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Луганщині окупанти шукають чоловіків призовного віку дронами
Росія на окупованих територіях забирає на війну навіть студентів
фото ілюстративне

ЗСУ вже наблизилися майже впритул до північно-західної адмінмежі Луганщини

Рашисти на тимчасово окупованих територіях Луганщини «мобілізують» на війну навіть студентів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Як там в них кажуть: «Оснований для паники нет». Тим більше, коли справа дійшла до студентів очної форми, які сподівались на відстрочку на декілька років, однак «родина решила иначе», – зазначає Гайдай.

Крім того, окупанти вирішили, що чоловіків для примусової мобілізації потрібно шукати ретельніше. Найбільш кмітливими виявилися воєнкоми в Хрустальному, де запустили вулицями міста дронів.

«І доки чоловіків в так званій ЛНР атакують з повітря, ЗСУ вже наблизилися майже впритул до північно-західної адмінмежі Луганщини», – додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що посійські загарбники проводять заходи мобілізації й складають списки чоловіків призовного віку на тимчасово захоплених територіях України, посилено перевіряють документи на блокпостах.

Нагадаємо, що у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: Луганщина окупанти війна росія Україна мобілізація

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