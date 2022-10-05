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РФ направляє «мобілізованих» з Луганська до підрозділів, які зазнали найбільших втрат

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ направляє «мобілізованих» з Луганська до підрозділів, які зазнали найбільших втрат
Деякі мобілізовані повертаються назад до РФ
фото ілюстративне

У центрах підготовки «ЛНР» готують новачків із приватних військових кампаній, завербованих в місцях позбавлення волі

Значні щоденні втрати особового складу російське військове керівництво намагається компенсувати за рахунок призову населення з окупованих територій України. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Чоловіків з Луганська без проведення медичної комісії та підготовки після мобілізації одразу направляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у центрах підготовки, які облаштовані на території Луганщини, готують новачків із приватних військових кампаній, завербованих в місцях позбавлення волі.

«Напевно, їх підготовка важливіша, ніж вміння солдат – жителів так званої ЛНР. Щоправда, деякі збройні формування взагалі повертаються до Росії», – додає голова ОВА.

Зокрема, особовий склад навчального центру молькино Краснодарського краю відбув у зворотному напрямку до приморсько-ахтарська у зв’язку із неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням військовослужбовців. Зникла не тільки форма, а й їжа.

Крім того, у Кремінній зник мобільний зв’язок. Окупанти остерігаються співпраці жителів із ЗСУ та поширення панічних настроїв на Луганщині.

Нагадаємо, що у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: Луганщина мобілізація війна росія окупанти Україна

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