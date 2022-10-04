Генсек НАТО отримав офіційну заявку України на членство в Альянсі

30 вересня стало відомо про намір Києва вступити до НАТО у пришвидшеному порядку

Заявку мають розглянути посли країн Альянсу

Україна у форматі ноти офіційно направила заявку щодо членства в НАТО генеральному секретарю Альянсу, далі її розглядатимуть на рівні послів держав-членів. Про це 4 жовтня розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква на брифінгу.

«На сьогоднішній день генеральний секретар отримав заявку офіційно шляхом ноти від України і наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної ради, тобто на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі», – сказав він.

Жовква нагадав, що лідери дев'яти країн вже оприлюднили звернення щодо підтримки членства України в Альянсі. Також він пояснив, що заявлена Україною «прискорена процедура» вступу в НАТО означає відсутність необхідності плану дій щодо членства.

«Коли Україна заявляє про те, що рухатиметься до НАТО за прискореною процедурою, це означає те, що на сьогоднішній день, враховуючи досвід таких країн, як Швеція і Фінляндія, Україна розраховує на те, що рух до членства в НАТО буде продовжуватися без застосування інструменту Плану дій щодо членства, який до сьогодні був одним із обов'язкових елементів», – зауважив він.

Заступник підкреслив, що наразі президент і дипломатична служба ведуть перемовини з державами-членами НАТО, щоб українська заявка «набула практичного розгляду».

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль 30 вересня підписали заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Після того, як Україна подала заявку на вступ до НАТО, обговорення про майбутнє членство в Альянсі вже відбуватиметься в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях.