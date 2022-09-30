Переговорів не буде. Події 30 вересня, які увійдуть в історію

Зеленський виніс вирок Путіну і подав заявку на прискорений вступ до НАТО

30 вересня може стати для України без перебільшення ключовим у війні з РФ. Сьогодні Путін оголосив про «приєднання» територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до Росії. Це було очікувано, тому ще вчора Офіс президента України анонсував засідання Ставки та Ради нацбезпеки та оборони. Після них глава держави Володимир Зеленський разом зі спікером Русланом Стефанчуком та прем’єром Денисом Шмигалем підписали заявку на прискорений вступ України у НАТО.

«Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії», – зазначив Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом РФ є Путін: «Ми вестимемо переговори з новим президентом».

Крім того, РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб РФ: у ньому «тисячі прізвищ і тисячі компаній». За даними ЗМІ, у списку, зокрема, нарешті опинився співвласник «Альфа груп» Михайло Фрідман, який має великий бізнес в Україні. Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що під санкції потрапив «великий пакет російських олігархів».

Власне, саме через підписання заявки президентом, спікером та главою уряду особлива увага і до вечірньої термінової пресконференції глави НАТО Єнса Столтенберга. Вона була оголошена напередодні. Українці з нетерпінням чекали вечора та сподівалися почути з вуст очільника Альянсу позитивні новини. Адже напередодні в інформпросторі прозвучало кілька сигналів, які натякали на фундаментальні зрушення у стосунках з НАТО. Зокрема WSJ опублікувала статтю глави Офісу президента Андрія Єрмака та колишнього генсека НАТО Андерса фог Расмуссена про те, що в Європі не буде стабільності без гарантій безпеки, а головна гарантія – це Україна в НАТО.

Міністр оборони Олексій Резніков зі свого боку анонсував «хороші новини» після розмови із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Крім того, напередодні Альянс заявив, що нещодавній витік газу на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» швидше за все став результатом диверсії. «Аварії у міжнародних водах Балтійського моря викликають глибоку занепокоєність. Вся доступна на даний момент інформація вказує на те, що це результат передбачуваних, нерозсудливих та безвідповідальних актів саботажу», — йдеться в заяві НАТО.

У НАТО заявили про готовність відповісти на будь-яке порушення критично важливої інфраструктури союзників.

Однак сміливі сподівання українців не виправдалися…

Що сказав Столтенберг

Генсек НАТО почав свою промову із реакції на анексію Росією територій України. Він наголосив, що проведені Росією псевдореферендуми незаконні, і що Альянс ніколи не визнає окуповані території частиною Росії. «Це найбільша спроба анексії територій з часів Другої світової війни. Анексовано ще 15% територій України. Це територія розміром приблизно з Португалію. Псевдореферендуми були організовані із Москви і нав’язані Україні з повним порушенням міжнародного права. Це незаконно і нелегітимно. НАТО не буде визнавати ці території частиною РФ. Донецьк – це Україна, Херсон – це Україна, Луганськ – це Україна, так само як і Крим», – заявив Столтенберг.

Столтенберг також пообіцяв, що НАТО продовжить рішуче підтримувати Україну «стільки, скільки це буде потрібно». «НАТО не є стороною цього конфлікту, але ми надаємо підтримку Україні, щоб вона могла реалізувати своє право на самозахист, закріплене у Хартії ООН. Ми оборонний альянс, ми об’єднані, щоб рішуче захищати будь-якого союзника НАТО і кожен дюйм території НАТО», – заявив він.

Генсек НАТО пообіцяв, що Альянс продовжить підтримувати Україну «стільки, скільки це буде потрібно» кадр відео пресконференції

Столтенберг нагадав, що Путін мобілізував сотні тисяч осіб, а також погрожує застосуванням ядерної зброї. Генсек НАТО наголосив: зараз – найсерйозніший момент ескалації від початку війни.

У відповідь на запитання журналістів про долю заявки України щодо отримання членства в Альянсі за прискореною процедурою, як це було у випадку Швеції та Фінляндії, Столтенберг лише нагадав, що такі рішення ухвалюються колегіально усіма членами НАТО. «Вступ України до НАТО залежить від згоди усіх союзників», – підкреслив він.

Після заяви Зеленського в Держдумі РФ прокоментували подання Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО: голова комітету з міжнародних справ Леонід Слуцький вважає, що це означає прямий вступ Альянсу у військовий конфлікт. «Заява Зеленського про прискорену заявку Києва на вступ до НАТО звучить як пряме запрошення Альянсу вступити у військовий конфлікт із РФ», – робить висновок Слуцький.

Звернення Путіна

Підписання заявки на прискорене членство України у НАТО відбувалось на тлі чергового шабашу у Кремлі. Путін у стилі гопника влаштував визнання незалежності, а потім й анексував окуповані українські території. У тексті указів про «незалежність» Путін цинічно апелює до «принципів і норм міжнародного права», зокрема до принципу про «рівноправність та самовизначення народів, який закріплений в Статуті ООН». В «указах» російського президента також йдеться про «волевиявлення» на псевдореферендумах, які відбувалися на окупованих територіях.

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії.

Одразу після підписання «указів» Кремль почав готувати масштабний захід на честь завершення псевдореферендумів. На Красній площі в Москві облаштували сцену для «мітингу» на підтримку анексії окупованих територій.

Москва святкує звернення Путіна Фото: Reuters

Таке масштабне святкування необхідне Путіну, аби зафіксувати бодай якусь «перемогу» в очах свого народу, роздратованого активним контрнаступом України та оголошеною 21 вересня мобілізацією. Втім, анексія потрібна Путіну не лише для «ремонту» підзабутого іміджу альфа-самця, а й для того, щоб будь-які спроби ЗСУ повернути окуповані території вже трактувати як «напад на територію Росії». Згідно з ядерною доктриною РФ, це є прямим приводом для застосування ядерної зброї, якою Путін по силенно брязкає останнім часом.

Вдень Путін виступив зі зверненням до росіян у Георгіївській залі Кремлівського палацу. Його промова була запланована на 15 годину, однак виступ вже традиційно розпочався із запізненням. Диктатор оголосив про «приєднання» територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до Росії та закликав Київ «припинити вогонь і сісти за стіл перемовин».

«Підсумки підбиті, результати відомі, люди зробили однозначний вибір», – переконував Путін, додавши, що анексія українських територій – «це воля мільйонів людей».

У Кремлі президент країни-агресора зустрівся з представниками цих віртуальних «мільйонів» – головами окупаційних адміністрацій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Нагадаємо, що жоден з цих регіонів повністю нині не перебуває під контролем російських військ.

До Путіна приїхали гауляйтери Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей фото: сайт керівника країни-агресора

Згодом у Росії може з’явитися новий федеральний округ – Кримський, куди і зіллються ці ніким не визнані утворення: анексований Крим, терористичні «Л/ДНР», тимчасово окуповані території Запоріжжя та Херсонщини.

Цікава деталь: патріарх Кирило цього разу знайшов причину, аби не освячувати анексію українських територій своєю присутністю. Зранку у росЗМІ з’явилась інформація про те, що Гундяєв зліг з коронавірусом. А от Митрополит Луганський та Алчевський Московської церкви в Україні Пантелеймон (Поворознюк) та настоятель Свято-Савинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко) взяли участь у проголошенні анексії Росією у Кремлі.

До слова, диктатор також цинічно пообіцяв відремонтувати будівлі, школи, дитсадки та музеї – які російська армія сама і повинищувала. У черговій «історичній» промові Путіна традиційно заносило у різні теми: розвал СРСР, всесвітньої русофобії, «освободітєльной місії РФ» та цього разу дійшло навіть до… сатанізму, що панує на Заході. Він також фактично попросив про перемовини із українською стороною, однак лише на умовах приєднання тимчасово окупованих областей до Росії.

Диктатор очікувано додав, що РФ «захищатиме» «свої» території «усіма можливими способами» – тобто, вкотре погрожував застосуванням ядерної зброї.

Те, що Росія сприйматиме удари по анексованих територіях України як акт агресії проти РФ, повторив у прессекретар президента Дмитро Пєсков. «Нічим іншим це не буде», – наголосив він, аби вже й ніхто не сумнівався.

Удар, іще удар

Тим часом ще зранку з’явилась інформація про те, що країни Європейського Союзу досягли домовленості щодо восьмого пакету санкцій блоку проти Росії за вторгнення в Україну – відповідне рішення ухвалено на рівні послів 27 країн блоку. Справу буде передано на зустріч національних лідерів блоку у Празі 6-7 жовтня. ЄС має намір затвердити нові санкції на імпорт продукції російського виробництва, які позбавлять країну-агресора доходу у розмірі 7 млрд євро, і розширити список товарів, експорт яких буде заборонено до Росії (ключові технології, необхідні для ведення війни). До пакету обмежень також було додано правове обґрунтування для обмеження цін на російську нафту.

Президент США Джо Байден засудив оголошену російським диктором Володимиром Путіним анексію суверенної української території і пообіцяв, що Вашингтон й надалі підтримуватиме Україну у її боротьбі за звільнення своїх земель. Також президент США нагадав, що Вашингтон цього тижня оголосить про додаткову допомогу Україні у розмірі $1,1 млрд.

Сьогодні ж міністерство фінансів США оголосило про розширення санкційного списку щодо Росії у зв’язку з анексією чотирьох областей України. Британія своєю чергою запровадила санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.

Канада також запровадила нові санкції проти РФ: під них потрапили 43 російських олігархи, фінансова еліта та члени їхніх родин, а також так званий «керівний орган Херсона» і 35 поставлених Росією «високопосадовців» у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Крім того, розширено санкції щодо заборони певних торговельних операцій (зокрема експорт та інвестиції): окрім Донеччини та Луганщини, ці обмеження тепер також стосуватимуться окупованих районів Херсонської та Запорізької областей.

Зазначається, що плани Путіна анексувати українську територію не мають легітимності, і цей фіктивний процес не змінить позицію Канади: «Кордони не зміняться. Територія України залишиться Україною».

Наталія Сокирчук, Павло Вуєць «Главком»