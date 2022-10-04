Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом

«Україна заплатила дуже високу ціну за своє право перебувати у НАТО»

Петро Порошенко, який взяв участь у міжнародній безпековій конференції у шведському Вісбі, закликав союзників надати Україні членство в НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії. Про це він розповів журналістам за підсумками конференції. Порошенко також зазначив, що українські Збройні сили потребують потужної сучасної зброї, і саме це є найкоротшою дорогою до миру.

«Високий рівень представництва, починаючи від американських учасників і завершуючи балтійськими, скандинавськими країнами, представниками Європарламенту, національних парламентів, Секретаріату НАТО і багатьма іншими, диктує нам необхідність на всіх фронтах просувати українське питання», – пояснив Порошенко.

«Україна потребує більше зброї. І сьогодні ми говорили у Швеції конкретно про можливо найкращу у світі артилерійську установку ARCHER, яка зникає з позицій вже за 20 секунд після перших 6-10 пострілів. Про гранатомети Carl Gustaf, про системи радіоелектронної боротьби і багато інших позицій», – повідомив Порошенко.

«Більше зброї для Збройних сил України – швидший мир через перемогу українського війська. І ця перемога буде не тільки перемогою українського війська, а перемогою всього Західного світу. Бо Путін у своєму виступі майже не згадував Україну. А 99% уваги приділяв Західному світу, англосаксам, США. Тому це не просто допомога Україні, а спільна інвестиція у спільну перемогу», – пояснює Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що необхідно негайно усунути будь-які перешкоди щодо майбутнього членства України в НАТО. «Жодної альтернативи у світі не існує. Якщо раніше хтось думав, що 5 стаття Північноатлантичної угоди є «парасолькою», яка захищає Західний світ, то сьогодні – і я намагався це донести – якраз Україна є тією «парасолькою» над НАТО, яка має врятувати світ від божевільного Путіна. І ніякі повторення Бухарестського саміту або Будапештського меморандуму, коли нам дають недійсні гарантії або кажуть, що двері НАТО відкриті, а насправді тримають їх на замку, ми не приймемо», – наголошує Порошенко.

«Україна заплатила дуже високу ціну за своє право перебувати у НАТО. І шлях до миру йде через поразку Росії. Щоб останній російський солдат покинув українську територію. Спільна європейська стратегія депутінізації Європи та світу полягає у членстві України в НАТО», – вважає Порошенко.

«Якщо раніше мова йшла про План дій щодо членства, я у своєму виступі на цій конференції сказав: все, припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо технологією, якою йшли країна, яка приймає нас сьогодні – Швеція, а також Фінляндія», – пояснює Порошенко.

«Ми одразу ж, бажано на Вільнюському саміті або може навіть і раніше, маємо ставити питання про повноцінне, повномасштабне членство України в НАТО. І ми переможемо, тому що немає нації, яка достойна цього більше, ніж ми, українці. І немає нації, яка заплатити за це таку ціну, ніж ми, українці», – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі телеканалу Sky News заявив, що рішення про «часткову мобілізацію» в Росії свідчить про глибоку кризу, яку переживає Путін через поразки в Україні. Порошенко наголосив: західні держави мають перейти до швидких рішень, зокрема виключити Росію з Радбезу ООН, дати Україні ще більше сучасної зброї і прискорити членство у ЄС та НАТО.