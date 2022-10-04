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Вступ до НАТО: стало відомо, коли розпочнеться обговорення членства України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ до НАТО: стало відомо, коли розпочнеться обговорення членства України
Галібаренко: «Обговорення відбуватиметься вже в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях»
фото з відкритих джерел

Одне з перших обговорень буде на рівні послів

Після того, як Україна подала заявку на вступ до НАТО, обговорення про майбутнє членство в Альянсі вже відбуватиметься в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях. Про це заявила посол України в НАТО Наталія Галібаренко під час брифінгу.

«Що стосується конкретного плану дій, то тут, звісно, мʼяч — на боці НАТО. Тому що після того, як заявку було офіційно передано, тепер країни-члени мають попередньо провести обговорення нашої заявки і висловити свою позицію. [...] тепер дискусія про наше майбутнє членство набула формалізованого характеру. Раніше це були якісь неофіційні обговорення, які ми вели десь у кулуарах, тому що офіційно не порушувалося питання. Тепер це обговорення відбуватиметься вже в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях», – пояснила Галібаренко.

Одне з перших обговорень буде на рівні послів, а друге, не виключено, відбудеться вже в рамках засідання міністрів оборони під час формату «Рамштайн» 12-13 жовтня.

Раніше  заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що Україна може вступити до НАТО без виконання Плану дій щодо членства. 

Додамо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.

Також Зеленський запропонував надати Україні гарантії безпеки, поки члени НАТО шукатимуть консенсус. Зауважимо, що Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі поки що не на часі

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Теги: НАТО Україна президент посол

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