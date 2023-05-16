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Африканський лідер взявся мирити Зеленського з Путіним

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Африканський лідер взявся мирити Зеленського з Путіним
Рамафоса заявив, що від імені країн Африки поговорив із Зеленським та Путіним
фото з відкритих джерел

Глава ПАР повідомив генсеку ООН про мирний план для України

Президент Південноафриканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса заявив, що від імені країн Африки поговорив із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. І мовляв вони погодилися прийняти місію африканських лідерів з мирною ініціативою, пишуть росЗМІ.

Також глава ПАР повідомив генсеку ООН про мирний план для України, який підготували глави низки африканських держав, включаючи ПАР, Сенегал, Уганду та Єгипет.

«Я бачу своє завдання в тому, щоб досягти завершення «кризи» в Україні мирним шляхом», – сказав глава ПАР.

Нагадаємо, посол США у Південній Африці Рубен Брігеті заявив, що Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні. США зафіксували стоянку вантажного корабля на військово-морській базі Саймонстаун у період з 6 по 8 грудня 2022 року. У Вашингтоні впевнені, що представники ПАР вантажили зброю та боєприпаси на це судно, яке потім вирушило до РФ.

Представники президента ПАР Сиріла Рамафоси висловили розчарування заявами США про передачу Росії зброї і охарактеризували такі заяви як «голослівні». Там зазначили, що такі заяви підривають «дух співробітництва та партнерства» між країнами. Також ПАР викликала посла США після звинувачень у постачанні зброї Росії.

Теги: Єгипет війна путін посол Володимир Зеленський боєприпаси Південно-Африканська республіка переговори

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