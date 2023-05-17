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США вказали, за якої умови підтримають мирний план Південної Африки щодо України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США вказали, за якої умови підтримають мирний план Південної Африки щодо України
Джон Кірбі
Фото: Associated Press

Мирна ініціатива має бути заснована на формулі миру президента Володимира Зеленського

США готові підтримати ініціативи щодо мирного врегулювання вторгнення Росії в Україну від інших країн, якщо їх схвалить українська сторона. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

«Ми підтримаємо будь-яку пропозицію про мир, висунуту третьою стороною, якщо вона буде надійною, здійсненною та стійкою. Щоб ці умови реалізувалися, така пропозиція має бути підтримана президентом України Володимиром Зеленським та українським народом. Нічого про Україну без України, як ми говорили мільйон разів і продовжуємо говорити», – заявив посадовець.

За його словами, мирна ініціатива має бути заснована на формулі миру президента Володимира Зеленського, яку він представив у листопаді 2022 року. У ній 10 пунктів, серед яких повернення Україні територій у межах 1991 року та виплата репарацій.

Нагадаємо, що президент Південноафриканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса заявив, що від імені країн Африки поговорив із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. І мовляв, вони погодилися прийняти місію африканських лідерів із мирною ініціативою. Також глава ПАР повідомив генсеку ООН про мирний план для України.

Після цього делегація Південної Африки прибула до Москви, щоб обговорити посилення співпраці та боєготовності.

До слова, посол США у Південній Африці Рубен Брігеті заявив, що ПАР постачала боєприпаси до Росії

Як повідомлялося, ПАР викликала посла США після звинувачень у постачанні зброї Росії.

Теги: Південно-Африканська республіка США Україна

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