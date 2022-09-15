Голова Єврокомісії втретє за час війни прибула до Києва

Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалєм

15 вересня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва з робочим візитом. Це вже її третій візит в Україну від початку війни. Про це повідомляє голова Єврокомісії в Twitter.

«Я в Києві, вже втретє з початку російської війни. Так багато змінилося. Україна тепер кандидат в ЄС», – написала вона.

Голова Єврокомісії повідомила, що в ході візиту зустрінеться з президентом України Володимир Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалєм, щоб обговорити як продовжити зближення економік і людей, поки Україна просувається до вступу.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала свій візит до Києва 14 вересня.

Як повідомлялося, Європейська комісія зможе запропонувати Україні ряд програм, які поєднуватимуть інвестиції та необхідні реформи. У зв’язку з цим президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала запустити платформу відновлення України.