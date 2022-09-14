Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна та Європа здобудуть перемогу: голова Єврокомісії пророкує Путіну поразку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна та Європа здобудуть перемогу: голова Єврокомісії пророкує Путіну поразку
Фон дер Ляєн прийшла на засідання Європарламенту в одязі у національних кольорах України
фото: сайт Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн: «Сьогодні у хоробрості є ім'я – і це ім'я «Україна»

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн  заявила, що РФ та її диктатор Володимир Путін програють розв'язану ними війну проти демократичного світу, якщо українці та інші європейці на континенті будуть єдиними у протистоянні російській агресії. Про це фон дер Ляєн  сказала на засідання Європарламенту.

Перед виступом вона написала у Twitter, що «ми дамо Україні можливість максимально використати свій потенціал».

«Я скажу дуже чітко: багато чого на кону. Не тільки для України, але для всієї Європи та світу. І нас випробують на міцність ті, хто хоче використати будь-яку роз'єднаність у наших лавах. Це не тільки війна Росії проти України, це війна проти нашої енергетики, нашої економіки, наших цінностей і нашого майбутнього. Це автократія проти демократії. І я стою тут, переконана в тому, що з необхідною сміливістю та солідарністю Путін програє, а Україна та Європа здобудуть перемогу. Сьогодні у хоробрості є ім'я – і це ім'я «Україна». Хоробрість має обличчя – і це обличчя українських чоловіків і жінок, які протистоять російській агресії», – заявила вона.

Голова Єврокомісії також відзначила успіхи ЗСІ. «Повстала нація героїв. Україна тримається, бо бореться вся країна. Від вулиці до вулиці, від будинку до будинку. І, як ми бачимо останніми днями, хоробрість українців починає пожинати свої плоди», – сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйена анонсувала свій візит до Києва 14 вересня.  

Теги: путін Єврокомісія війна Урсула фон дер Ляєн

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Гарантії безпеки для України: Кремль розпочав нову істерику
Гарантії безпеки для України: Кремль розпочав нову істерику
Лукашенко взяв сокиру, щоб підтримати Путіна (відео)
Лукашенко взяв сокиру, щоб підтримати Путіна (відео)
Зеленський відвідав деокупований Ізюм. Який вигляд має місто (відео)
Зеленський відвідав деокупований Ізюм. Який вигляд має місто (відео)
Україна та Європа здобудуть перемогу: голова Єврокомісії пророкує Путіну поразку
Україна та Європа здобудуть перемогу: голова Єврокомісії пророкує Путіну поразку
Сі Цзіньпін прибув із державним візитом до Казахстану (відео)
Сі Цзіньпін прибув із державним візитом до Казахстану (відео)
Пропагандист РФ прозрів і прокоментував розгром на Харківщині (відео)
Пропагандист РФ прозрів і прокоментував розгром на Харківщині (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Наступ ЗСУ. Кухар Путіна нагнітає паніку у прикордонних регіонах Росії
83K
На війні загинула легендарна військова Ольга Сімонова (фото)
73K
Британська розвідка повідомила, де Росія купує зброю
72K
Військова операція на Харківщині. Міноборони розкрило таємницю успіху
55K
ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною – «Південь» 
33K
Розвідник розповів, як Україна використовує «супутник Притули»

Новини

ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
12 вересня, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
12 вересня, 08:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту