Україна та Європа здобудуть перемогу: голова Єврокомісії пророкує Путіну поразку

Урсула фон дер Ляєн: «Сьогодні у хоробрості є ім'я – і це ім'я «Україна»

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що РФ та її диктатор Володимир Путін програють розв'язану ними війну проти демократичного світу, якщо українці та інші європейці на континенті будуть єдиними у протистоянні російській агресії. Про це фон дер Ляєн сказала на засідання Європарламенту.

Перед виступом вона написала у Twitter, що «ми дамо Україні можливість максимально використати свій потенціал».

«Я скажу дуже чітко: багато чого на кону. Не тільки для України, але для всієї Європи та світу. І нас випробують на міцність ті, хто хоче використати будь-яку роз'єднаність у наших лавах. Це не тільки війна Росії проти України, це війна проти нашої енергетики, нашої економіки, наших цінностей і нашого майбутнього. Це автократія проти демократії. І я стою тут, переконана в тому, що з необхідною сміливістю та солідарністю Путін програє, а Україна та Європа здобудуть перемогу. Сьогодні у хоробрості є ім'я – і це ім'я «Україна». Хоробрість має обличчя – і це обличчя українських чоловіків і жінок, які протистоять російській агресії», – заявила вона.

Голова Єврокомісії також відзначила успіхи ЗСІ. «Повстала нація героїв. Україна тримається, бо бореться вся країна. Від вулиці до вулиці, від будинку до будинку. І, як ми бачимо останніми днями, хоробрість українців починає пожинати свої плоди», – сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйена анонсувала свій візит до Києва 14 вересня.