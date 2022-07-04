Єврокомісія ініціювала запуск платформи для інвестицій в Україну

Україна має очолювати процес реконструкції та відповідно залучати кошти під потреби, визначені урядом

Платформа буде відкрита для всіх бажаючих допомогти

Європейська комісія зможе запропонувати Україні ряд програм, які поєднуватимуть інвестиції та необхідні реформи. У зв’язку з цим президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, під час виступу в швейцарському Лугано, запропонувала запустити платформу відновлення України.

«Вона слугуватиме координації зусиль та акумулюванню ресурсів», – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії зазначила, що Україна має очолювати процес реконструкції та відповідно залучати кошти під потреби, визначені урядом. Платформа буде відкрита для всіх бажаючих допомогти.

Як зазначив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, платформа складатиметься з трьох рівнів: лідери держав, виконавчі органи країн та міжнародних організацій, а також експерти. Саме на останньому рівні працюють 24 експертні групи, які упродовж останніх двох місяців напрацьовували план відновлення України у рамках Національної ради.

Уряд пропонує створити декілька «офісів з реконструкції України». Головний офіс має бути в Києві, а його філії – у Вашингтоні, Брюселі, Лондоні та інших країнах.

Україна розраховує на пʼять різних джерел фондування: реконструкція, дешеві кредити від МФО, гранти, приватні інвестиції та кошти держбюджету.