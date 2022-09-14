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Глава Єврокомісії анонсувала візит до Києва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава Єврокомісії анонсувала візит до Києва
фото: polskieradio.pl

Урсула фон дер Ляйен: «Ми будемо розширювати можливості України, щоб максимально використовувати її потенціал»

Сьогодні, 14 вересня, до Києва з робочим візитом приїде глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Про це фон дер Ляйєн повідомила особисто в Twitter.

«Ми будемо розширювати можливості України, щоб максимально використовувати її потенціал. Спираючись на успіх смуг солідарності, ми забезпечимо безперешкодний доступ до єдиного ринку. Включення України в нашу зону Європейського вільного роумінгу. Сьогодні я їду до Києва, щоб обговорити все це з президентом Володимиром Зеленським», – написала вона.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні.

Також повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вдруге від початку війни прибула до Києва.

Також  8 вересня до Києва приїхав Державний секретар США Блінкен. Його візит не був анонсований.

Теги: Київ Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн

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