Глава Єврокомісії анонсувала візит до Києва

Сьогодні, 14 вересня, до Києва з робочим візитом приїде глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Про це фон дер Ляйєн повідомила особисто в Twitter.

«Ми будемо розширювати можливості України, щоб максимально використовувати її потенціал. Спираючись на успіх смуг солідарності, ми забезпечимо безперешкодний доступ до єдиного ринку. Включення України в нашу зону Європейського вільного роумінгу. Сьогодні я їду до Києва, щоб обговорити все це з президентом Володимиром Зеленським», – написала вона.

