Глава Єврокомісії анонсувала візит до Києва
Урсула фон дер Ляйен: «Ми будемо розширювати можливості України, щоб максимально використовувати її потенціал»
Сьогодні, 14 вересня, до Києва з робочим візитом приїде глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Про це фон дер Ляйєн повідомила особисто в Twitter.
«Ми будемо розширювати можливості України, щоб максимально використовувати її потенціал. Спираючись на успіх смуг солідарності, ми забезпечимо безперешкодний доступ до єдиного ринку. Включення України в нашу зону Європейського вільного роумінгу. Сьогодні я їду до Києва, щоб обговорити все це з президентом Володимиром Зеленським», – написала вона.
We will empower 🇺🇦 to make the most of its potential.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022
Building on the success of the solidarity lanes to ensuring seamless access to the Single Market.
Bringing Ukraine into our 🇪🇺 free roaming area.
I am going to Kyiv today to discuss all this with President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/uYxf41CIr6
Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні.
Також повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вдруге від початку війни прибула до Києва.
Також 8 вересня до Києва приїхав Державний секретар США Блінкен. Його візит не був анонсований.
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