Європа – не супермаркет: Зеленський закликав ЄС не давати візи росіянам (відео)

Президент у зверненні згадав про візи для росіян

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські вбивці та посібники державного терору не користуватимуться шенгеном. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

«Після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути лише одне ставлення до Росії – як до держави-терориста. І, до речі, саме з цього погляду варто визначатися зі ставленням до громадян Росії», – заявив президент.

Він подякував Чехії та країнам Балтії за винесення питання про візи для росіян.

«Я дякую Чехії, державам Балтії та іншим європейським країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Євросоюзі питання про візи для громадян держави-терориста. Має бути гарантія, що російські вбивці та посібники державного терору не користуватимуться шенгеном. Не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, у якому неважливо, хто заходить. Головне, щоб людина просто розрахувалася за товари», – зазначив президент.

Нагадаємо, Латвія призупинила видачу віз росіянам.

Комісія Сейму Латвії із закордонних справ 2 серпня схвалила проєкт резолюції про визнання насильницьких дій Російської Федерації проти України та її мешканців тероризмом, а самої РФ – державою, яка спонсорує тероризм.

Також країна запропонувала ввести заборону на видачу туристичних віз ЄС росіянам після теракту в Оленівці.