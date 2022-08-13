Зеленський розказав Папі Римському про намагання РФ підвищити рівень терору

Президент подякував Папі Франциску за підтримку українців

Зеленський та Папа Франциск обговорили, що вони разом можуть зробити, щоб повернути мир в Україну. Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 12 серпня та розказав, про що говорили.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів переговори з понтифіком.

«Подякував Папі Франциску за підтримку українців. Обговорили, що ми разом можемо зробити, щоб повернути мир державі. Поінформував його про ситуацію на передовій, постійні намагання Росії підвищити рівень терору. Він погоджується, нас підтримує», - розказав президент.

Раніше повідомляли, що Папа Римський хоче відвідати Москву і Київ, щоб спробувати допомогти завершити війну. Понтифік розповів, що насамперед хотів би відвідати Росію для того, щоб схилити російське керівництво до припинення війни проти України.

Зазначимо, у березні український президент у телефонній розмові запросив Папу Римського відвідати країну.

Раніше Папа Римський Франциск зізнався, що через стан здоров’я не зможе так активно здійснювати душпастирські візити і не виключив можливості виходу на пенсію.