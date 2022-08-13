Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розказав Папі Римському про намагання РФ підвищити рівень терору

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський розказав Папі Римському про намагання РФ підвищити рівень терору
Зеленський розповів Папі Франциску про страшні злочини Росії в Україні
фото з відкритих джерел

Президент подякував Папі Франциску за підтримку українців

Зеленський та Папа Франциск обговорили, що вони разом можуть зробити, щоб повернути мир в Україну. Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 12 серпня та розказав, про що говорили.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів переговори з понтифіком.

«Подякував Папі Франциску за підтримку українців. Обговорили, що ми разом можемо зробити, щоб повернути мир державі. Поінформував його про ситуацію на передовій, постійні намагання Росії підвищити рівень терору. Він погоджується, нас підтримує», - розказав президент.

Раніше повідомляли, що Папа Римський хоче відвідати Москву і Київ, щоб спробувати допомогти завершити війну. Понтифік розповів, що насамперед хотів би відвідати Росію для того, щоб схилити російське керівництво до припинення війни проти України.

Зазначимо, у березні український президент у телефонній розмові запросив Папу Римського відвідати країну.

Раніше Папа Римський Франциск зізнався, що через стан здоров’я не зможе так активно здійснювати душпастирські візити і не виключив можливості виходу на пенсію.

Теги: Володимир Зеленський окупанти війна в Україіні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти обстріляли Криворізький район
Окупанти вдарили по Криворізькому району: зафіксовано вісім «прильотів»
Вчора, 22:46
Дівчина викликала хвилю обурення своїм коментарем у соцмережі
Скандал на Рівненщині: дівчина чекає на окупантів, поки батько служить у ЗСУ?
Вчора, 12:27
Українські бійці вже знищили 4108 бойових броньованих машин РФ
Бійці ЗСУ знищили понад 43 тис. окупантів, – Генштаб
Вчора, 09:30

Події в Україні

Зеленський розказав Папі Римському про намагання РФ підвищити рівень терору
Зеленський розказав Папі Римському про намагання РФ підвищити рівень терору
Малювала помадою Z на лобі: на півдні затримано жінку, яка вихваляла окупантів
Малювала помадою Z на лобі: на півдні затримано жінку, яка вихваляла окупантів
ЗСУ знищили останній міст на Херсонщині, через який РФ перекидала техніку
ЗСУ знищили останній міст на Херсонщині, через який РФ перекидала техніку
Окупанти вдарили по Криворізькому району: зафіксовано вісім «прильотів»
Окупанти вдарили по Криворізькому району: зафіксовано вісім «прильотів»
На Чернігівщині жінка підірвалася на розтяжці – пішла до лісу по гриби
На Чернігівщині жінка підірвалася на розтяжці – пішла до лісу по гриби
В окупованій Горлівці горів хімзавод «Стирол» (відео)
В окупованій Горлівці горів хімзавод «Стирол» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової
59K
Японія готується до найгіршого
56K
Кремль дав добро. ISW повідомив про знищення бригади, причетної до звірств у Бучі
50K
Російськомовна переселенка влаштувала мовний скандал у Львові (відео)
40K
Скандал на Рівненщині: дівчина чекає на окупантів, поки батько служить у ЗСУ?
25K
Більше, ніж план Маршалла: Шольц підрахував, скільки коштуватиме відновлення України

Новини

ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
Вчора, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
Вчора, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Вчора, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Вчора, 15:19
Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб
Вчора, 07:23
Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
11 серпня, 17:28

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту