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Зеленський заявив, що нові санкції мають блокувати атомну галузь Росії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський заявив, що нові санкції мають блокувати атомну галузь Росії
Президент присвятив звернення обстрілам російськими окупантами Запорізької АЕС
фото: Офіс президента

Російський шантаж тільки мобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору, зазначив президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і партнери наполягатимуть на тому, щоб нові санкції проти Росії блокували атомну галузь країни-агресора. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

«Окупанти намагаються надзвичайно цинічно залякувати людей, використовуючи Запорізьку атомну станцію. Вони фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець. Вони влаштовують постійні провокації з обстрілами території АЕС і намагаються нагнати на цей напрямок свої додаткові сили, щоб іще більше шантажувати нашу державу та весь вільний світ. Якщо хтось там у Росії думає, що їм це щось може дати, то вони помиляються. Російський шантаж тільки мобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору. Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС та в сусідніх районах нашої держави настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь.

«І абсолютно всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто допомагає їм у цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати в міжнародному суді. Кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки та спецслужб, для нашої армії», – підкреслив глава держави.

Зеленський також подякував усім, хто захищає цей напрямок, витримує цей тиск російських терористів і захищає Україну та світ від створеної окупантами ядерної загрози.  

Раніше розвідка попередила про провокації рашистів. До стели «Енергодар» на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою «Z». На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Зазначимо, контроль над Запорізькою АЕС відсутній. Міністерство внутрішніх справ готується до будь-яких сценаріїв. 

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Теги: ЗСУ АЕС Володимир Зеленський Запорізька АЕС окупанти

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