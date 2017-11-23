Ірина Луценко розповіла, як улюблені чоловіки влаштували їй свято просто у спальні
- Сьогодні, 10:59
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Політик зізналась, що посеред зими у неї в помешканні літали екзотичні метелики
Народний депутат України, представник президента у парламенті України Ірина Луценко розповіла, як її чоловік та сини одного разу привітали її з днем народження. Про це політик розказала у інтерв'ю телеканалу «Прямий».
За словами депутата, прямо у спальню її улюблені чоловіки принесли яскраву червону коробку, «як від піцци», з величезним бантом. Коли вона розв’язала цей бант, у кімнату злетіли численні різнокольорові метелики.
Окрім того, їй презентували квіткову композиції у вигляді човна.
«Так мені влаштували спалах літа посеред зими», - поділилась Луценко, яка святкує свій день народження у лютому.
Луценко уточнила, що вітання вона отримала з самого ранку, коли ще навіть не встала з ліжка.
Нагадаємо, Ірину Луценко в 2017 році удостоєно премію Жінка третього тисячоліття.