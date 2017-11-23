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    Ірина Луценко розповіла, як улюблені чоловіки влаштували їй свято просто у спальні

    Політик зізналась, що посеред зими у неї в помешканні літали екзотичні метелики
    Народний депутат України, представник президента у парламенті України Ірина Луценко розповіла, як її чоловік та сини одного разу привітали її з днем народження. Про це політик розказала у інтерв'ю телеканалу «Прямий». За словами депутата, прямо у спальню її улюблені чоловіки принесли яскраву червону коробку, «як від піцци»,
    • Сьогодні, 10:59
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    Політик зізналась, що посеред зими у неї в помешканні літали екзотичні метелики

    Народний депутат України, представник президента у парламенті України Ірина Луценко розповіла, як її чоловік та сини одного разу привітали її з днем народження. Про це політик розказала у інтерв'ю телеканалу «Прямий».

    За словами депутата, прямо у спальню її улюблені чоловіки принесли яскраву червону коробку, «як від піцци», з величезним бантом. Коли вона розв’язала цей бант, у кімнату злетіли численні різнокольорові метелики.

    Окрім того, їй презентували квіткову композиції у вигляді човна.

    «Так мені влаштували спалах літа посеред зими», - поділилась Луценко, яка святкує свій день народження у лютому.

    Луценко уточнила, що вітання вона отримала з самого ранку, коли ще навіть не встала з ліжка.

    Нагадаємо, Ірину Луценко в 2017 році удостоєно премію Жінка третього тисячоліття.

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