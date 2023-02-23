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Іспанія обіцяє Україні десяток танків Leopard, а щодо літаків ще роздумує

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Іспанія обіцяє Україні десяток танків Leopard, а щодо літаків ще роздумує
Прем’єр-міністр Іспанії також акцентував, що допомога, яку Іспанія надає Україні, спрямована на те, щоб захистити Україну від РФ
фото скріншот відео

Педро Санчес: «Ми допомагаємо країні, яка захищає свій народ, на який напали» 

Іспанія обіцяє найближчим часом поставити Україні десяти танків Leopard 2 A4. Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

«Як учора сказала міністерка оборони, ми надішлемо Україні шість танків Leopard 2A4 і в найближчі тижні подивимося, чи можемо збільшити цю цифру до десяти. Звичайно, ми допоможемо українським військовим навчитися використовувати ці танки», – сказав Санчес.

Коментуючи можливість допомоги в захисті українського неба, він зауважив, що про це просив президент Зеленський, але Іспанія має вивчити це питання і поспілкуватися із союзниками з цього приводу.

Прем’єр-міністр Іспанії також акцентував, що допомога, яку Іспанія як член ЄС і НАТО надає Україні, спрямована на те, щоб захистити Україну від Росії.

«Україна ніколи не становила ніякої загрози для Росії, ми допомагаємо країні, яка захищає свій народ, на який напали. Маємо розуміти, що Путін порушує всі фундаментальні закони, порушує територіальну цілісність України, тому ця боротьба абсолютно законна, вона має отримувати нашу спільну допомогу», – наголосив Санчес.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії сьогодні виступив у Верховній Раді. Як повідомлялося, до Києва з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Зустрічав прем’єра заступник міністра закордонних срав України Євген Перебийніс. Санчес відвідав Ірпінь та Бучу, а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Теги: міністр путін Іспанія Ірпінь Україна президент Педро Педро Санчес танки відео

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