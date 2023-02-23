До України прибув прем'єр-міністр Іспанії 

Санчес має зустрітися із Зеленським

До Києва з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Про це передає «Суспільне».

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Зустрічав прем’єра заступник міністра закордонних срав України Євген Перебийніс.

Санчес має відвідати Ірпінь та Бучу, а також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

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Раніше повідомлялося, що Іспанія погодилася навчати українських військових керувати Leopard.

Також зазначалося, що Іспанія передасть Україні додаткові системи ППО Hawk.

Нагадаємо, триває 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.