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Іспанія може долучитися до постачання танків Leopard Україні – El Pais

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іспанія може долучитися до постачання танків Leopard Україні – El Pais
фото ілюстративне

Найближчим часом влада Іспанії може оприлюднити деталі

Уряд Іспанії, ймовірно, вирішив приєднатися до постачання танків Leopard в Україну. Наразі іспанська армія є однією з тих, хто має найбільше танків Leopard – 347. Про це повідомила іспанська газета El Pais.

Видання не вказує, звідки отримало таку інформацію. Натомість там зазначили, що міністерство оборони та закордонних справ країни, а також Палац ла Монклоа нині обдумують іспанський внесок у програму, в якій очікується участь багатьох європейських країн і країн НАТО: одних через пряме постачання бойових танків, а інших – через фінансування.

Зазначається, що найближчим часом влада може оприлюднити деталі.

«Ми будемо зберігати єдність і координувати дії з рештою союзників, насамперед із Європою», – зазначив іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес під час пленарного засідання Конгресу.

Раніше повідомлялося, що Швеція не виключає передачу Україні танків Stridsvagn 122.

Крім того, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розглядає можливість викупу 18 бойових танків Leopard 2, які належать Німеччині, аби поставити в Україну. 

Теги: Іспанія Україна війна танки

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