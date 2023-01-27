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Іспанія погодилася навчати українських військових керувати Leopard – ЗМІ

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Іспанія погодилася навчати українських військових керувати Leopard – ЗМІ
фото ілюстративне з відкритих джерел

Офіційний Мадрид розробив навчання для українців терміном два з половиною місяці, повідомляють журналісти

Мадрид погодився прийняти на навчання 54 українців після того як міністр оборони України Олексій Резніков офіційно звернувся до своєї іспанської колеги Маргарити Роблес з проханням навчити українських військових керувати бойовими танками Leopard. Про це з посиланням на власні джерела у міноборони Іспанії повідомила іспанська радіомережа Cadena SER.

За даними джерел у міноборони Іспанії, Мадрид розробив навчання для українців терміном два з половиною місяці. Наразі Іспанія не деталізувала конкретно, скільки танків вона планує поставити Україні.

Роблес у четвер уточнила, що Іспанія в координації з союзниками зробить свій внесок, надіславши танки Leopard 2A4, повідомляє El Mundo. Очікується, що вони будуть відібрані зі складу у Сарагосі, де зберігаються 53 машини. Наразі міноборони хоче, щоб одна з приватних компаній провела перевірку танків та оцінила, скільки з них можуть бути передані Києву.

Роблес сказала, що танки прибудуть в Україну не раніше весни. «До весни фізична присутність Leopard не потрібна, і ми повинні скористатися цим часом для інструктажу», – сказала іспанська міністерка.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес був першим європейським лідером, який запропонував Україні танки Leopard ще влітку. Однак у серпні міністр оборони Маргарита Роблес запевнила, що вони перебувають в «абсолютно жалюгідному» стані і не можуть бути використані.

Насправді ж уряд відступив через вето, яке Німеччина могла накласти на ці поставки.

До слова, американське видання The Washington Post застерігає українців від танкової ейфорії: танків замало для масштабного наступу і вони занадто різні в обслуговуванні. Крім того, отримавши бойові танки від західних союзників, Україна зіштовхнеться з логістичними перешкодами, адже техніка, яку надають партнери, дуже відрізняється в обслуговуванні, наголосили опитані виданням військові експерти.

Тим часом в Україну вже прибули шість систем протидії ворожим безпілотникам. Ловці «Шахедів» захищають енергетичні об‘єкти від атак дронів. Fortem DroneHunter F700 – це автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом.

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Теги: війна росія тероризм допомога ЗСУ Іспанія військові навчання

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