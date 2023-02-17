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Іспанія першою в Європі запровадила «менструальну відпустку»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Іспанія першою в Європі запровадила «менструальну відпустку»
«Менструальна відпустка» наразі надається лише в невеликій кількості країн, серед яких Японія, Тайвань, Індонезія, Південна Корея та Замбія
фото з відкритих джерел

Оплачувати лікарняні буде система соцзабезпечення, а не роботодавці

Парламент Іспанії остаточно схвалив закон про надання оплачуваної відпустки жінкам, які страждають на сильні менструальні болі. Це перша європейська країна, яка ухвалила такий закон. Про це повідомляє El Pais.

Законопроєкт, схвалений парламентом у четвер, є частиною ширшого пакета законів про сексуальні та репродуктивні права. Він дає жінкам право на стільки відпусток, скільки їм потрібно, при цьому оплачує таку відпустку державна система соціального забезпечення, а не роботодавці. Як і у випадку з оплачуваною відпусткою за іншими порушеннями стану здоровʼя, тимчасову непрацездатність має затвердити лікар.

Тривалість відпустки через болючі менструації законом не визначена, але уряд пропонував три дні.

Ухваленню цього закону передували гострі дискусії як серед політиків, так і серед профспілок. Зокрема, висловлювалися побоювання, що ця регуляція може негативно відбитися на працевлаштуванні жінок та сприяти найму чоловіків.

Одна з найбільших профспілок Іспанії UGT попереджала, що він може стигматизувати жінок на робочому місці та сприяти найму чоловіків. Основна опозиційна консервативна Народна партія (НП) також попередила, що закон ризикує «стигматизувати» жінок і може мати для них «негативні наслідки на ринку праці».

Міністерка з питань рівності Іспанії Ірен Монтеро, відверта феміністка в лівому уряді, привітала «історичний день прогресу у сфері прав феміністок».

«Застосуванню закону чинитиметься опір, так само як чинився і чинитиметься опір застосуванню всіх феміністичних законів. Тому ми повинні працювати..., щоб гарантувати, що коли цей закон набуде чинності, він буде виконуватися», – сказала вона в парламенті.

За даними Іспанського товариства гінекології та акушерства, близько третини жінок під час менструації страждають від сильних болів. «Менструальна відпустка» наразі надається лише в невеликій кількості країн, серед яких Японія, Тайвань, Індонезія, Південна Корея та Замбія.

Закон про «менструальний лікарняний» є частиною ширших змін, які також передбачають розширення доступу до абортів у державних лікарнях Іспанії. Тепер неповнолітнім у віці 16-17 років дозволятиметься робити аборти без дозволу батьків.

Крім того, у школах і в'язницях будуть безкоштовно надавати прокладки та тампони, а в державних медичних центрах – гормональні та екстрені контрацептиви.

Раніше повідомлялося, що Шотландія першою у світі надаватиме жінкам безкоштовні прокладки і тампони.

Теги: відпустка закон Іспанія

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