Іспанія першою в Європі запровадила «менструальну відпустку»

«Менструальна відпустка» наразі надається лише в невеликій кількості країн, серед яких Японія, Тайвань, Індонезія, Південна Корея та Замбія

Оплачувати лікарняні буде система соцзабезпечення, а не роботодавці

Парламент Іспанії остаточно схвалив закон про надання оплачуваної відпустки жінкам, які страждають на сильні менструальні болі. Це перша європейська країна, яка ухвалила такий закон. Про це повідомляє El Pais.

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Законопроєкт, схвалений парламентом у четвер, є частиною ширшого пакета законів про сексуальні та репродуктивні права. Він дає жінкам право на стільки відпусток, скільки їм потрібно, при цьому оплачує таку відпустку державна система соціального забезпечення, а не роботодавці. Як і у випадку з оплачуваною відпусткою за іншими порушеннями стану здоровʼя, тимчасову непрацездатність має затвердити лікар.

Тривалість відпустки через болючі менструації законом не визначена, але уряд пропонував три дні.

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Ухваленню цього закону передували гострі дискусії як серед політиків, так і серед профспілок. Зокрема, висловлювалися побоювання, що ця регуляція може негативно відбитися на працевлаштуванні жінок та сприяти найму чоловіків.

Одна з найбільших профспілок Іспанії UGT попереджала, що він може стигматизувати жінок на робочому місці та сприяти найму чоловіків. Основна опозиційна консервативна Народна партія (НП) також попередила, що закон ризикує «стигматизувати» жінок і може мати для них «негативні наслідки на ринку праці».

Міністерка з питань рівності Іспанії Ірен Монтеро, відверта феміністка в лівому уряді, привітала «історичний день прогресу у сфері прав феміністок».

«Застосуванню закону чинитиметься опір, так само як чинився і чинитиметься опір застосуванню всіх феміністичних законів. Тому ми повинні працювати..., щоб гарантувати, що коли цей закон набуде чинності, він буде виконуватися», – сказала вона в парламенті.

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За даними Іспанського товариства гінекології та акушерства, близько третини жінок під час менструації страждають від сильних болів. «Менструальна відпустка» наразі надається лише в невеликій кількості країн, серед яких Японія, Тайвань, Індонезія, Південна Корея та Замбія.

Закон про «менструальний лікарняний» є частиною ширших змін, які також передбачають розширення доступу до абортів у державних лікарнях Іспанії. Тепер неповнолітнім у віці 16-17 років дозволятиметься робити аборти без дозволу батьків.

Крім того, у школах і в'язницях будуть безкоштовно надавати прокладки та тампони, а в державних медичних центрах – гормональні та екстрені контрацептиви.

Раніше повідомлялося, що Шотландія першою у світі надаватиме жінкам безкоштовні прокладки і тампони.