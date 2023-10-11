Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін

Глава держави: «Україна перебуває на останній стадії війни»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не піде на другий термін після закінчення війни. Але якщо вибори відбудуться під час війни, то балотуватиметься в президенти. Про це він заявив в інтерв'ю Digi24.

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«Якби війна тривала – так, якби війна закінчилася – ні. Я не можу втекти під час війни», – сказав він.

При цьому президент не назвав точний термін закінчення війни, але наголосив, що Україна перебуває «на останній стадії». «Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато страхів, грошей, зброї, але ми в останній частині, найважчій», – додав він.

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Нагадаємо, 29 жовтня в Україні мали б відбутися парламентські вибори, однак під час дії військового стану така можливість заборонена законом. Також, вже у 2024 році в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.

До слова, триває 595-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.