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Зеленський прокоментував ситуацію на полі бою

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський прокоментував ситуацію на полі бою
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Крок за кроком продовжуємо просуватися»

Росія безуспішно намагається атакувати на полі бою, а Сили оборони просуваються, хоч і повільно. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє France 2.
 
«Росія намагається безуспішно контратакувати, а ми крок за кроком продовжуємо просуватися. Але ми рухаємося не так швидко, як очікувалося і хотілося б», – заявив він.

Очільник України також наголосив, що в глобальному плані час на боці Росії, тому не можна допускати, щоб допомога Україні перервалась.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський анонсував хороші новини щодо артилерії та протиповітряної оборони України після зустрічі із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. 

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повинен був виступити у парламенті Румунії, але цього не відбудеться через «можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями».

Повідомляється, що український лідер вже провів переговори зі своїм румунським колегою Клаусом Йоганнісом. О 16:00 Зеленського має прийняти голова Сенату Ніколає Чуке, а після того має відбутися зустріч за участі тимчасового голови Палати депутатів Афреда Сімоніса.

Нагадаємо, українські збройні сили продовжують наступальні операції в кількох напрямках. Зокрема, Збройні сили України здійснили просування на північний схід від Микільського. 

Теги: росія Володимир Зеленський президент переговори

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