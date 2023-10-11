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Зеленський прибув із візитом до Бельгії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський прибув із візитом до Бельгії
фото з відкритих джерел

Сьогодні в Брюсселі відбудеться зустріч у форматі «Рамштайн»

Президент України Володимир Зеленський у середу, 11 жовтня, прибув з візитом до Бельгії. Очікується, що глава держави проведе низку зустрічей. Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні в Брюсселі відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

Очікується, що Зеленський візьме участь у засіданні «Рамштайну», де також буде глава Пентагону Ллойд Остін та генсек НАТО Єнс Столтенберг. Також президент України зустрінеться з урядом Бельгії.

Нагадаємо, що Бельгія з 1 січня 2024 року головуватиме у Європейському Союзі.

Вчора Зеленський після переговорів у Румунії анонсував хороші новини щодо артилерії і ППО.

До слова, триває 595-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.

Теги: війна Бельгія Володимир Зеленський

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