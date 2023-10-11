Зеленський розповів прем'єру Ізраїлю про зв'язок Росії із ХАМАС
Україна володіє інформацією про те, що Москва надає підтримку операціям, які впроваджують палестинські бойовики ХАМАСу
Президент України Володимир Зеленський розповів прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху про співпрацю бойовиків ХАМАСу з Російською Федерацією. Про це повідомляє France 2.
Зеленський заявив, що Україна володіє інформацією про те, що Москва надає підтримку операціям, які впроваджують палестинські бойовики ХАМАСу. Він поділився цією інформацією з главою ізраїльського уряду під час телефонної розмови.
«Для наших спецслужб це очевидно. Ми маємо всі докази, які змушують нас вважати, що Росія сприяє проведенню певних терористичних операцій», – заявив український лідер.
Очільник України додав, що це не вперше, коли РФ робить такі дії, адже вона робила це в Сирії і робить в Україні.
Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.
Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу, а терористи з ХАМАСа будуть знищенні.
Також ввечері 10 жовтня Ізраїль обстріляли з території Сирії.
У ніч проти 11 жовтня військові ізраїльської армії завдали ударів по більш ніж 70 цілях у «центрі терору» на території Сектора Гази.
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