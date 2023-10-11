Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зеленський розповів прем'єру Ізраїлю про зв'язок Росії із ХАМАС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський розповів прем'єру Ізраїлю про зв'язок Росії із ХАМАС
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Україна володіє інформацією про те, що Москва надає підтримку операціям, які впроваджують палестинські бойовики ХАМАСу

Президент України Володимир Зеленський розповів прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху про співпрацю бойовиків ХАМАСу з Російською Федерацією. Про це повідомляє France 2.

Зеленський заявив, що Україна володіє інформацією про те, що Москва надає підтримку операціям, які впроваджують палестинські бойовики ХАМАСу. Він поділився цією інформацією з главою ізраїльського уряду під час телефонної розмови.

«Для наших спецслужб це очевидно. Ми маємо всі докази, які змушують нас вважати, що Росія сприяє проведенню певних терористичних операцій», – заявив український лідер.

Очільник України додав, що це не вперше, коли РФ робить такі дії, адже вона робила це в Сирії і робить в Україні.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу, а терористи з ХАМАСа будуть знищенні.

Також ввечері 10 жовтня Ізраїль обстріляли з території Сирії.

У ніч проти 11 жовтня військові ізраїльської армії завдали ударів по більш ніж 70 цілях у «центрі терору» на території Сектора Гази.

Читайте також: Чи увійде ізраїльська армія у Сектор Гази? Головні ризики та наслідки наземної операції 
Теги: росія військові Україна Сектор Гази ХАМАС Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У кафе в селі Гроза, в яке росіяни влучили ракетою, відбувалися поминки за військовим, але в самому закладі були лише цивільні
Трагедія на Харківщині. Це не випадковість, а цілеспрямована тактика окупантів
6 жовтня, 14:51
Наївний російський турист міг засвітити розташування під Євпаторією комплексу протиповітряної оборони С-400 «Тріумф» вартістю понад мільярд доларів
Спекотний оксамитовий сезон у Криму: у росіян великі проблеми лінія фронту
15 вересня, 21:00
Російська ракета повністю знищила кафе
Кафе зрівнялося з землею: масштаби російського теракту з висоти пташиного польоту (відео)
6 жовтня, 08:11
За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була удвічі штучно завищена Росією
Підписання «Харківських угод» на користь РФ: Янукович та Азаров підуть під суд
15 вересня, 14:03
Володимир Зеленський провів зустріч із головою Суверенної Ради Судану Абдель Фаттахом аль-Бурганом
Вибухи у Бердянську і Токмаку, зустріч Зеленського з лідером Судану: головне за ніч
24 вересня, 07:30
Росія поставляла мідь через Туреччину
ЗМІ знайшли лазівку, якою Росія відправляла до Європи заборонений метал
27 вересня, 09:03
На основі комісії визначають придатність за станом здоров’я до військової служби
МОЗ нагадав, які документи знадобляться для проходження ВЛК
2 жовтня, 19:14
Під ракетним ударом великі міста півдня та центру Ізраїлю
5 тис. ракет і вуличні бої: що відбувається в Ізраїлі (відео)
7 жовтня, 09:18
У місті була оголошена повітряна тривога
В окупованому Севастополі надвечір прогриміли вибухи
6 жовтня, 21:12

Соціум

Найвищий показник з 2016 року. ЄС очікує понад мільйон заявок на отримання притулку
Найвищий показник з 2016 року. ЄС очікує понад мільйон заявок на отримання притулку
Ізраїль заявив про обстріл з території Сирії, масований удар по Сектору Гази: головне за ніч
Ізраїль заявив про обстріл з території Сирії, масований удар по Сектору Гази: головне за ніч
У РФ прогриміли вибухи: дрони не дають росіянам спати
У РФ прогриміли вибухи: дрони не дають росіянам спати
Зеленський розповів прем'єру Ізраїлю про зв'язок Росії із ХАМАС
Зеленський розповів прем'єру Ізраїлю про зв'язок Росії із ХАМАС
Кількість загиблих в Ізраїлі значно зросла
Кількість загиблих в Ізраїлі значно зросла
Росія звинуватила США в підготовці випробувань ядерної зброї і пригрозила відповіддю
Росія звинуватила США в підготовці випробувань ядерної зброї і пригрозила відповіддю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
В Ізраїлі заговорили про те, що час остаточно заявити про підтримку України
24K
Імперські байки в українській школі. Незручне питання до міністра Лісового
20K
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
9873
До яких лікарів можна потрапити без направлення (список)
5747
Довірена особа Путіна підтримала терористичний напад на Ізраїль
5508
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу

Новини

Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 05:54

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту