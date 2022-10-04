Ядерна небезпека: НАТО повідомило, чи є зміни у стратегії РФ

Альянс та союзники зберігають пильність

Північноатлантичний альянс (НАТО) поки що не фіксує змін у ядерній стратегії Росії, але зберігає пильність. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву неназваного чиновника НАТО.

«Ми не бачили жодних змін у ядерній стратегії Росії, але НАТО та союзники зберігають пильність», – заявив чиновник.

При цьому він зазначив, що нещодавні дії Росії, згідно з новою стратегічною концепцією НАТО, є «викликом для безпеки та інтересів оборонного Альянсу».

Нагадаємо, раніше британська газета Times з посиланням на військові джерела повідомила, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України.

Як повідомлялося, президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні.

30 вересня Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.