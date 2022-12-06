Як бавовна в Росії працює на користь Україні: пояснення з Вашингтона 

США сприятимуть наданню зенітно-ракетних комплектів Patriot

Новини про бавовну на російських аеродромах стратегічної авіації та майстерність українських сил протиповітряної оборони дуже підбадьорюють наших партнерів на іншому березі Атлантики та надихають на постачання нам нових видів озброєння. Про це під час візиту в США заявив глава постійної делегації України при Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв.

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«Пропрацьовували з головою американської делегації в Парламентській асамблеї НАТО, конгресменом Джеральдом Конноллі варіанти постачання нам танків з США. Тож, домовленості, досягнуті на сесії ПА НАТО в Мадриді, поступово реалізовуються. Схоже, зрушило з мертвої точки питання надання нам зенітно-ракетних комплектів Patriot. Заручився підтримкою Конноллі у сприянні в цьому з боку Конгресу США», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 5 ти 6 грудня у країні-терористці Росії сталося кілька випадків бавовни на воєнних аеродромах. Росіяни звинуватили в цьому Україну і завили про атаки безпілотників.

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Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс працює над розробкою інструментів для збільшення поставок зброї Україні. Наразі НАТО працюють над двома рішеннями, щоб підтримка України не зменшувалася, а навіть збільшувалася.