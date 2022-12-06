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Головне за ніч: окупанти атакували Запоріжжя, США обіцяють надати Україні ППО

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: окупанти атакували Запоріжжя, США обіцяють надати Україні ППО
Головні новини ночі 6 грудня
фото ілюстративне

Пентагон заявив, що надання Україні систем ППО є пріоритетним завданням

«Главком» зібрав головні новини ночі 6 грудня. Цієї ночі російські загарбники вкотре вдарили ракетами по Запоріжжю. Також Пентагон запевнив, що найбільш пріоритетним завданням у військовій підтримці ЗСУ наразі є забезпечення їх системами ППО. 

Атака на Запоріжжя

Головне за ніч: окупанти атакували Запоріжжя, США обіцяють надати Україні ППО фото 1

Вночі, 6 грудня, російські терористи завдали ракетному удару по передмістю обласного центру Запоріжжя. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

За його словами, одна ракета вдарила по території Степнянської громади. 

«Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Люді за попередньою інформацією не постраждали», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ атакують позиції загарбників

Головне за ніч: окупанти атакували Запоріжжя, США обіцяють надати Україні ППО фото 2

В Донецькій області російські окупанти не припиняють штурмові дії в районах Бахмута та Авдіївки, а в Луганській області військові ЗСУ атакують позиції загарбників на лінії Сватове - Кремінна.

Зазначається, що окупанти продовжували поступово просуватися в районі Бахмута, але ще не оточили місто, і проводили наступальні операції в районі Авдіївка – Донецьк. Крім того, штурмові групи ворога намагаються прорватися вглиб українських позицій.

Також війська РФ обстріляли понад 20 населених пунктів на правому (західному) березі Дніпра і продовжували завдавати ударів по Херсону.

Пентагон обіцяє надати Україні ППО

Головне за ніч: окупанти атакували Запоріжжя, США обіцяють надати Україні ППО фото 3

США засудили жорстокі ракетні удари РФ по цивільній інфраструктурі України та підтвердили, що найбільш пріоритетним завданням у військовій підтримці ЗСУ наразі є забезпечення їх системами ППО. Про це повідомила пресслужба Пентагону після розмови міністрів оборони США та України.

«Міністр Остін запевнив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом в зусиллях США у сфері безпеки», – зауважується в документі.

У Пентагоні підкреслили, що про це свідчать недавно підтверджені зобов’язання США надати Україні додаткові ракети для комплексів NASAMS, переданих раніше Україні. Це також стосується можливостей для протидії безпілотним повітряним системам.

Коли стабілізують енергосистему України

Головне за ніч: окупанти атакували Запоріжжя, США обіцяють надати Україні ППО фото 4

Після масованих ракетних ударів 5 грудня 2022 року українську енергетичну систему можуть стабілізувати протягом одного-двох днів. Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

«Це стандартний технологічний процес, який ми спостерігали не раз після масованих атак, коли день-два потрібні для того, щоб відновити рівень виробництва в системі. Після цього очікуємо, що ситуація стабілізується, і повертатимемося поступово до нормального функціонування, як це зараз можливо у цих умовах», – додав Кудрицький.

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Теги: військові Донецьк Авдіївка Запоріжжя місто традиції міністр свято Укренерго Пентагон ракета окупанти

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