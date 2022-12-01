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Як збільшити поставки зброї Україні? НАТО працює над двома рішеннями

Надія Клочко
glavcom.ua
Як збільшити поставки зброї Україні? НАТО працює над двома рішеннями
США та НАТО обіцяють продовжувати постачання озброєнь Україні
фото з відкритих джерел

НАТО вже дозволило країнам-членам знизити свої нормативи запасів задля того, щоб допомогти Україні

Північноатлантичний альянс працює над розробкою інструментів для збільшення поставок зброї Україні. Наразі НАТО працюють над двома рішеннями, щоб підтримка України не зменшувалася, а навіть збільшувалася. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава постійної делегації України при Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв.

Нардеп зазначив, що обговорював питання продовження підтримки України з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом на зустрічі під час Парламентської асамблеї НАТО.

«Він (Столтенберг – «Главком») запевнив мене, що зараз працюють над двома рішеннями, щоб ця підтримка не зменшувалася, а може навіть і збільшувалася. Перше рішення – це зниження нормативів мінімально необхідного запасу озброєння. І ці нормативи встановлюються саме штаб-квартирою НАТО. Тобто, НАТО дозволило країнам-членам знизити свої нормативи запасів задля того, щоб допомогти Україні. Я можу навіть навести приблизну цитату Столтенберга, який сказав, що він, розмовляючи з партнерами каже, що «обираючи між зниженням запасів і допомогою Україні, завжди обирайте допомогу Україні».

Другим виходом з цієї ситуації є запуск виробництва. І Столтенберг запевнив мене, що уже провів низку зустрічей з головами корпорацій, які виробляють озброєння та надав їм гарантії, що НАТО буде в наступні місяці та роки купувати у них зброю для поповнення власних запасів і щоб допомогти Україні. Тобто тут процес іде», – зазначив Чернєв.

Нардеп також зауважив, що поляки попросили віддати Україні ті системи протиракетної оборони Patriot, які Німеччина була готова надати Польщі.

«І я сподіваюся, що ця передача відбудеться, і це вказує на те, що наші польські друзі готові жертвувати власними інтересами, аби допомогти Україні захистити себе та перемогти у цій війні.
Коли я кажу, що сподіваюся на передачу, то маю на увазі свої сподівання, що системи Patriot будуть передані нам», – сказав політик.

За словами Чернєва, НАТО зараз, як і на початку війни, бачить у закритті неба над Україною можливе протистояння із Росією. І саме тому, як альтернативу цьому, за словами нардепа, члени НАТО готові збільшувати постачання систем протиповітряної та протиракетної оборони.

«Ми бачимо, що дуже багато країн зараз відгукнулися на ці заклики. В результаті ми маємо Nasams, Iris-T, Aspide, Black Hawk, Crotale. Перелік буде постійно доповнюватися новими системами, які нам будуть постачати далі», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс в колонці для Bloomberg написав, що у НАТО розглядають можливість передачі Україні радянських літаків класу МіГ-29 та більш сучасних винищувачів F-16. За його словами, лідери в країнах НАТО повернулися до розгляду можливості надання Україні винищувачів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен раніше заявив, що Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та партнерами по G7 мають намір надалі нарощувати обсяги допомоги Україні, щоб позбавити кремлівського диктатора Володимира Путіна можливості тримати у заручниках решту світу. За його словами, союзники по НАТО й партнери США вже надали Україні зброї на $40 млрд. 

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Теги: НАТО Єгор Чернєв війна озброєння

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