«Слуга народу»: У США є ще одна «дубинка» для Росії

Чому США не поспішають визнати Росію спонсором тероризму?

Сполучені Штати Америки відтерміновують визнання Росії державою-спонсором тероризму, бо приберігають це рішення як вагомий та вирішальний аргумент у протистоянні з агресором. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

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«Насамперед, Держдеп має визнати Росію спонсором тероризму, аби потім з’явилися і відповідні наслідки та санкції проти тих, хто намагається вести торгівлю та бізнес зі спонсором тероризму. Можливо, наразі американці керуються додатковими політичними міркуваннями, які нам невідомі. Але це точно посилило б ізоляцію Росії, що було б дуже добре і для нас, і для світової політики», – пояснив Мережко.

Разом із тим, можливо, Вашингтон тримає цей важіль, аби не витягати зараз всі козирі з рукавів, вважає нардеп.

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«У політиці іноді треба мати додаткову дубинку, аби демонструвати, що вжиті ще не всі можливості, які є. Це такий стримуючий фактор відносно терористів, який використовується не одразу», – сказав Олександр Мережко.

Нагадаємо, раніше Держдеп розповів, чому США не хочуть визнавати Росію спонсором тероризму.

Також повідомлялося, що Державний департамент США побоюється включення Росії до списку країн-спонсорів тероризму, оскільки це може поставити під загрозу угоду щодо розблокування українських чорноморських портів.

11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

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Згодом комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм.

Раніше Сенатори США Ліндсі Грем (Республіканська партія) і Річард Блюменталь (Демократична партія) закликали адміністрацію президента Джо Байдена визнати Росію країною-спонсором тероризму.