Як довго США підтримуватимуть Україну? Курт Волкер визначив строк

«Мабуть, скоро ми побачимо ще один пакет допомоги Україні»

Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Україну упродовж наступних двох років. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер. Причому цю ситуацію не змінять навіть проміжні вибори до Конгресу і Сенату у листопаді цього року, переконаний дипломат.

«Думаю, ми побачимо дуже сильну і тверду підтримку України упродовж наступних двох років. Щодо середньострокових виборів, незалежно від того, чи республіканці отримають більшість у Палаті представників, чи в Сенаті, 80% республіканців та демократів в обох палатах твердо підтримують Україну. І мабуть скоро ми побачимо ще один пакет допомоги Україні, який буде схожим за своїми масштабами до того, що ми мали цього року», – сказав Волкер.

Колишній спеціальний представник США з питань України також прокоментував слова Трампа про те, що Україна мала б піти на поступки Росії.

«Думаю, що він розкидається заявами, бо намагається посилити свою політичну позицію. У жодному разі у політиці США не знайдеться місця заклику, щоб Україна поступитися частиною території», – сказав дипломат.

Попри такі заяви, Трамп не є агентом російського впливу в американській політиці, переконаний Волкер.

«Я думаю, що він – популіст і націоналіст. І до речі, американці, які голосують за нього, не мотивуються зовнішньою політикою, Росією, Україною чи чимось іншим, а соціальними питаннями. Вони вважають, що ліві виступають за радикальні соціальні зміни і хочуть це зупинити. А Трамп виступає з гаслом «Америка понад усе», говорить про аборти, зброю, навчання, трансгендерність, початкові школи. І це саме ті речі, які мотивують правих у США, і на яких він збирається нажити капітал», – пояснює Курт Волкер.

Раніше американський дипломат визнав: закриття посольства в Києві було помилкою. Виведення з України військових інструкторів та персоналу посольств Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та Канадою стало свого роду «зеленим світлом» для Путіна.

Волкер також пояснив, що США намагаються обмежено поставляти озброєння Україні, аби продемонструвати, що не хоче на пряму вступати у зіткнення з Росією. Саме тому закон про лендліз і досі не запрацював.