Американський дипломат визнав: закриття посольства в Києві було помилкою

«Якби ми не вивели персонал посольства, то, ймовірно, Росія подумала б про ризики нападу»

Виведення з України військових інструкторів та персоналу посольств Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та Канадою стало свого роду «зеленим світлом» для Путіна. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер. Проте напад країни-агресора спричинило не це, переконаний дипломат.

«Якби ми не вивели наших інструкторів і персонал посольств, то, ймовірно, це б змусило Росію подумати про можливі ризики нападу в такій ситуації. Так, сам факт виведення став, «зеленим світлом» для Путіна, але не це спричинило напад. Він планувався задовго до цього», – сказав Волкер.

Дипломат також навів приклад того, що росіяни планували здійснити цю війну і мали бути готовими до неї заздалегідь.

«Це почалось, можливо, декілька років тому. Свідченням цього є деякі речі, які ми бачимо під час реалізації війни. Наприклад, нещодавно я був у Гостомелі і зустрічався з працівниками ДП «Антонов», які мені розповіли, що серед російських військових були досвідчені спеціалісти, які знали, що шукати і яку інтелектуальну власність украсти в цього підприємства. А таке, зазвичай, не робиться за пару тижнів до війни, а планується заздалегідь», – пояснив Курт Волкер.

Наприкінці лютого США оголосили про тимчасове перенесення посольств з Києва до Львова. При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що перенесення посольства не підриває американську підтримку України. Посольство США в Україні відновило свою роботу у травні.

Раніше Волкер пояснив, що коїться в голові Путіна. На думку дипломата, російський диктатор бачить себе великим будівничим імперії, заснованої на руїнах Радянського Союзу.

Нагадаємо, відомий американський дипломат Курт Волкер зробив прогноз щодо можливих сценаріїв війни в Україні. Він вважає, що до кінця року Україна успішно поверне частину території, окуповану Росією. Також Волкер зазначив, що для російських військ тут зима буде дуже важкою.

Волкер також пояснив, що США намагаються обмежено поставляти озброєння Україні, аби продемонструвати, що не хоче на пряму вступати у зіткнення з Росією. Саме тому закон про лендліз і досі не запрацював.