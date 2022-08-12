Головна Країна Політика
search button user button menu button

Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової

Надія Карбунар
glavcom.ua
Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової
Обережна поведінка президента США із Путіним не може зупинити Третю світову
фото з відкритих джерел

«Імперіалістична ідеологія Путіна така сама, як у Гітлера, Муссоліні, японців напередодні Другої світової»

Президент Байден дуже обережно уникав речей, які, на його думку, можуть втягнути США у прямий конфлікт з Росією, щоб не спровокувати Третю світову війну. Про це у інтерв’ю «Главкому» сказав колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер. Однак, на думку дипломата, така обережна поведінка президента США не може зупинити Третю світову. Потрібно діяти з точністю до навпаки.

«У мене зовсім інша думка з цього питання. І вона полягає ось у чому: імперіалістична ідеологія Путіна така сама, як у Гітлера, Муссоліні, японців напередодні Другої світової війни. І що не протистояння Путіну спричинить Третю світову війну, а навпаки, якщо ми йому не будемо протистояти», – сказав Волкер.

Раніше американський дипломат визнав: закриття посольства в Києві було помилкою. Виведення з України військових інструкторів та персоналу посольств Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та Канадою стало свого роду «зеленим світлом» для Путіна. 

Раніше Волкер пояснив, що коїться в голові Путіна. На думку дипломата, російський диктатор бачить себе великим будівничим імперії, заснованої на руїнах Радянського Союзу.

Нагадаємо, відомий американський дипломат Курт Волкер зробив прогноз щодо можливих сценаріїв війни в Україні. Він вважає, що до кінця року Україна успішно поверне частину території, окуповану Росією. Також Волкер зазначив, що для російських військ тут зима буде дуже важкою.

Волкер також пояснив, що США намагаються обмежено поставляти озброєння Україні, аби продемонструвати, що не хоче на пряму вступати у зіткнення з Росією. Саме тому закон про лендліз і досі не запрацював. 

Читайте такожКурт Волкер: Ми повинні зупинити Росію у межах її кордонів
Теги: США Курт Волкер війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський і Володимир Путін
Волкер розповів, як Путін хотів перевірити Зеленського «на міцність»
8 травня, 2019, 22:59
Курт Волкер протягом двох років був спецпредставником США з питань України
Волкер пояснив, що коїться в голові Путіна
10 серпня, 08:51
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців
Вчора, 17:36

Політика

Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової
Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової
Більше, ніж план Маршалла: Шольц підрахував, скільки коштуватиме відновлення України
Більше, ніж план Маршалла: Шольц підрахував, скільки коштуватиме відновлення України
Україна на Радбезі ООН висунула умови щодо місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
Україна на Радбезі ООН висунула умови щодо місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
Арестович докладно пояснив, чому окупанти б'ють по території Запорізької АЕС
Арестович докладно пояснив, чому окупанти б'ють по території Запорізької АЕС
Зеленський нагадав посадовцям і військовим про загальне правило війни
Зеленський нагадав посадовцям і військовим про загальне правило війни
США в ООН потужно відповіли на заяви Росії про Запорізьку АЕС
США в ООН потужно відповіли на заяви Росії про Запорізьку АЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
102K
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
35K
Наслідки вибухів на авіабазі у Криму: оприлюднено нові знімки
24K
Світ перевернувся: Данілов відреагував на засідання Радбезу ООН
18K
Міноборони Британії повідомило, на що розраховував Путін у серпні 
17K
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців

Новини

Окупанти залучають авіацію під час наступу на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Вчора, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Вчора, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Вчора, 16:59
Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, над станцією – дим (відео) 
Вчора, 16:25
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
Вчора, 16:14

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту