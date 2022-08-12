Курт Волкер пояснив, що зупинить початок Третьої світової

«Імперіалістична ідеологія Путіна така сама, як у Гітлера, Муссоліні, японців напередодні Другої світової»

Президент Байден дуже обережно уникав речей, які, на його думку, можуть втягнути США у прямий конфлікт з Росією, щоб не спровокувати Третю світову війну. Про це у інтерв’ю «Главкому» сказав колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер. Однак, на думку дипломата, така обережна поведінка президента США не може зупинити Третю світову. Потрібно діяти з точністю до навпаки.

«У мене зовсім інша думка з цього питання. І вона полягає ось у чому: імперіалістична ідеологія Путіна така сама, як у Гітлера, Муссоліні, японців напередодні Другої світової війни. І що не протистояння Путіну спричинить Третю світову війну, а навпаки, якщо ми йому не будемо протистояти», – сказав Волкер.

Раніше американський дипломат визнав: закриття посольства в Києві було помилкою. Виведення з України військових інструкторів та персоналу посольств Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та Канадою стало свого роду «зеленим світлом» для Путіна.

Раніше Волкер пояснив, що коїться в голові Путіна. На думку дипломата, російський диктатор бачить себе великим будівничим імперії, заснованої на руїнах Радянського Союзу.

Нагадаємо, відомий американський дипломат Курт Волкер зробив прогноз щодо можливих сценаріїв війни в Україні. Він вважає, що до кінця року Україна успішно поверне частину території, окуповану Росією. Також Волкер зазначив, що для російських військ тут зима буде дуже важкою.

Волкер також пояснив, що США намагаються обмежено поставляти озброєння Україні, аби продемонструвати, що не хоче на пряму вступати у зіткнення з Росією. Саме тому закон про лендліз і досі не запрацював.