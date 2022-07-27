Який вигляд зараз має Антонівський міст: з’явилося відео

Шляхопровід отримав значні пошкодження

У мережі з'явилося перше відео з Антонівського автомобільного мосту, який пошкодили Збройні сили України в ніч на 27 липня.

З відео видно, що міст отримав значні пошкодження і, ймовірно, на довгий час став непроїзним. У деяких місцях на шляхопроводі замість покриття з’явилися величезні діри.

Зазначимо, що це єдиний міст, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо.

Загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 метрів, загальна ширина – 25 метрів, ширина проїзної частини – 20,5 метра.

Як повідомлялося, у вівторок, 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Жителі Херсона повідомляли, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Після вибухів у місті було чути звуки пострілів.

Російські загарбники підтвердили пошкодження Антонівського мосту під Херсоном, по якому вночі вдарили українські захисники.

Декілька джерел підтвердили «Главкому», що Антонівський міст, що з’єднує окупований Херсон із лівобережжям, зокрема, з Олешками та Голою Пристанню, станом на ранок 27 липня непридатний для користування.

Крім цього, гауляйтер Кирило Стремоусів заявив, що залізничний міст через Дніпро на Херсонщині теж отримав пошкодження під час нічної атаки Збройних сил України.